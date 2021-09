Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANNIVERSARIOPADOVA All'Istituto medico di medicina molecolare sono 180 i ricercatori provenienti da tutto il mondo che ogni giorno guardano al futuro dal loro microscopio. Hanno dai 24 anni in su, e portano avanti importanti progetti di studio per contribuire a sconfiggere molte malattie. Indagano su tumori, leucemie e mielomi, su malattie del cuore e muscolari, su malattie neurodegenerative come Alzheimer e Parkinson. Ogni giorno si...