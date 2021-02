L'ANNIVERSARIO

PADOVA A raccontarlo oggi sembra la storia di un altro mondo. È passato un anno da quando il 7 febbraio del 2020 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella apriva in Fiera l'anno di Padova capitale europea del volontariato. Un traguardo inseguito pervicacemente e alla fine ottenuto dalle forze del volontariato padovano, Emanuele Alecci in testa. C'erano almeno tremila persone nel padiglione, nessuno aveva sentore di un virus che già era in circolazione, lo stesso presidente era ovviamente senza mascherina e non si tirò indietro nello stringere mani e ricevere baci dagli scolari. Pochi giorni dopo sarebbe iniziato l'incubo ma, quasi per paradosso, è stato il modo migliore per celebrare l'anno. Al posto di eventi e iniziative dimostrare quello che la città poteva fare.

Per ricordare e festeggiare un anno dall'apertura ufficiale, nella news letter di Padova capitale europea del volontariato ieri è stata inserita la prima visione del minidocumentario realizzato prodotto da The Mads Studio, con il supporto di Officina Immagini e Csv Padova. Quello che racconta questo lavoro è come l'emergenza sanitaria, pur nel suo enorme dramma e lutto, sia riuscita a rendere decisamente memorabile quest'anno, questa nomina a città Capitale.

Il Csv, supportato dal Comune, dalla Diocesi, dalle associazioni, da enti privati e da cittadini, è riuscito ad agire fin da subito, ad attivarsi e a far partire non solo una campagna di aiuti e raccolta fondi ma anche una massiccia mobilitazione di volontari. Le immagini partono dalla visita di un raggiante Mattarella e subito dopo l'irruzione dei notiziari del virus, le tende della Protezione civile al pronto soccorso, i primi tamponi della croce rossa in supporto. Poi la città deserta e il megafono che invita a rimanere in casa. E la partenza. La spesa solidale e i pacchi in distribuzione con Comune e Protezione Cvile di Per Padova noi ci siamo. La spesa a domicilio con i volontari della Croce rossa, la consegna dei pc alle scuole per la didattica online, la consegna dei buoni spesa al ritmo dei 200 al giorno. Infine i numeri: 1.670 volontari coinvolti, 16mila nuclei famigliari raggiunti, 93.267 euro donati, 45.095 buoni spesa consegnati, insieme a 136 tablet e pc. Inoltre 2.498 telefonate, 70 punti vendita per la spesa solidale, 1.088 spese consegnate. E scusate se è poco.

