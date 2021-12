L'ANDAMENTO

PADOVA La sanità padovana continua a indietreggiare per lasciare spazio ai pazienti Covid. Le terapie intensive vanno verso la saturazione: al momento sono 54 i ricoverati a Padova e provincia. «La ricaduta dell'aumento dei contagi pesa sul sistema sanitario dichiara il direttore generale dell'Ulss 6 Euganea, Paolo Fortuna - Su 142 pazienti in terapia intensiva in Veneto, il Padovano purtroppo fa la parte del leone. I reparti sono allertati e operativi, pronti ad accogliere pazienti Covid, in una logica di rete complessiva regionale, finalizzata a far sì che ci sia la massima garanzia di risposta per qualsiasi persona in condizioni gravi. A prescindere dal territorio di appartenenza. La scorsa settimana, ad esempio, ci siamo avvalsi di altri ospedali fuori confine».

IL DOCUMENTO

Ieri il direttore generale della sanità del Veneto, Luciano Flor, ha diramato una circolare che prevede la sospensione, là dove necessario, di tutte le attività chirurgiche che prevedono un successivo ricovero in terapia intensiva. La decisione è stata presa, secondo Flor, per recuperare temporaneamente personale da destinare a vaccinazioni, tamponi e tracciamenti Covid.

La rete ospedaliera padovana, entrata in fase 3 a partire dalla scorsa settimana, ha già iniziato a rallentare. Con l'attivazione dei nuovi reparti Covid, infatti, la chirurgia programmata è in frenata sia in via Giustiniani che all'ospedale Sant'Antonio. In sala operatoria è prevista una contrazione del 20%. E' in atto anche la rimodulazione dell'offerta per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, in linea con quanto previsto dalle linee guida. Intoccabili, invece, le prestazioni con priorità B e D (rispettivamente a 10 e 30 giorni), le urgenze, l'oncologia e la psichiatria.

I NUMERI

L'Azienda ospedaliera, in questo momento, sta curando 148 pazienti Covid: di cui 83 in area medica, 30 in terapia intensiva, 35 in sub-intensiva. La pressione ospedaliera è massima anche all'Ulss 6, dove si contano 119 ricoverati: 98 nei reparti di degenza e di sub-intensiva e 21 in terapia intensiva. Di questi solo 3 sono vaccinati.

IL MADRE TERESA

Caso particolare Schiavonia, riconvertito in Covid hospital da poco meno di una settimana. Al Madre Teresa' su 74 posti letto complessivi attivati per i positivi, ne sono già stati occupati 71. Come da protocollo nella struttura ospedaliera della bassa sono stati bloccati tutti i ricoveri urgenti e continua solo qualche intervento chirurgico programmato. La trasformazione a Covid hospital non è andata giù a molti. Tutti i 44 sindaci della Bassa padovana si sono radunati sabato 4 dicembre davanti all'ospedale monselicense per lanciare un messaggio alla Regione. E, ora, è in calendario per sabato una nuova protesta organizzata dal personale sanitario.

«Domani (oggi, ndr) sarò a Schiavonia per incontrare i sindaci annuncia Fortuna - sono in contatto con i direttori dei reparti per condividere il momento di difficoltà che sta vivendo Schiavonia, come molti altri ospedali. Mi colpisce la grande stanchezza del personale, dai medici agli amministrativi. Dobbiamo avere la forza di andare avanti».

Anche l'ospedale di Cittadella è coinvolto nella fase 3, sono occupati 11 posti letto Covid d'area medica su 14 e i 16 posti di terapia sub intensiva sono saturi. «Siamo pronti a ricovertire altri posti letto afferma Aldo Mariotto, direttore sanitario dell'Ulss 6 - in modo da garantire le attività assistenziali anche per tutti coloro che non hanno il Covid». In questo quadro si inserisce anche la graduale riattivazione dei sistemi informatici, a seguito dell'attacco hacker avvenuto lo scorso 3 dicembre ai danni dell'Euganea.

E. Fa.

