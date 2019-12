L'ANALISI

PADOVA Scenari politici, società specializzata che prepara sondaggi, fra i tanti, anche per il Sole24Ore ne ha realizzato uno, dal 5 al 7 dicembre, auscultando 1.500 padovani sia riguardo ai temi della città che alle proiezioni politiche.

QUALITÁ

La summa del lavoro potrebbe riassumersi in un solo quadro: sei contento di vivere qui? Il 90 per cento risponde che sì, gli va bene. I più felici sono a Santa Croce - ma di poco - sugli altri. I piddini per solidarietà con la Giunta si allargano al 73%, i leghisti ovviamente vorrebbero di più.

SINDACO E VICE

Il fatto che qui si viva bene da de qué depende? Cioè è indipendente da chi amministra oppure no? Ebbene sembra che il mantra pacificatorio che Giordani sparge ad ogni seduta pubblica abbia ipnotizzato tutti: il sindaco gradito dal 66 per cento dopo due anni è tanta roba. Piace pure ai 5 Stelle, e pure ai giovani. E il lavoro sull'Arcella sta pagando, lì è al 70 per cento. Un trionfo al quale si associa anche il vicesindaco Lorenzoni che non vive certo nell'ombra. Ora, che un assessore alla Mobilità, attaccato per principio visto che è quello delle scelte più scomode si ritrovi gradito al 59 per cento sa quasi da abbaglio. Invece vedremo che non è così perché corrisponde a una certa idea di città che evidentemente è in linea con i desiderata dei cittadini, al punto che gli elettori del Pd si sono abituati alla sua presenza, più del loro partito.

LE PRIORITÁ

Dunque il mandato è ampio ma occorre darsi da fare. Per un padovano su tre il primo tema di cui occuparsi è la sicurezza che supera anche le buche nelle strade. Molto è stato fatto dalla Giunta sulla percezione di sicurezza, dalle telecamere ai giardini arena, all'Arcella, alla lotta alla droga. Ma evidentemente non basta ancora. É interessante che uno su quattro metta l'inquinamento al primo posto. Sorprende invece che asili e servizi sociali siano in fondo, a meno di non considerare che l'offerta copra i bisogni.

I TEMI CALDI

La zona a traffico limitato è in procinto di cambiare. Si allargherà al duomo la zona rosa, in cambio di più libertà negli orari per le altre. E qui si capisce perchè Lorenzoni ha un gradimento molto alto. L'87 per cento vuole ampliare le zone pedonali e limitare l'accesso alle auto. Tradotto: tutti vogliono un centro più accogliente dove si possa passeggiare. E soprattutto lo chiedono indipendentemente dal loro credo politico, pure dal centrodestra insomma.

L'ANIMA VERDE

Quest'anima verde generalizzata sarà un dato su cui riflettere nelle scelte future. Perchè se volessimo fare la prova del nove, eccola: la nuova linea dei tram stazione-Voltabarozzo (Sir 3) sarà apprezzata dal 72 per cento dei padovani. Un dato strabiliante pensando ai disagi del cantiere e alle polemiche dei comitati sul percorso. A proposito, dalle parti di Voltabarozzo il gradimento è del 68 per cento. Se non altro però gli elettori del centrodestra sono compatti nella diffidenza: il 50 per cento non lo vede bene. Ma il resto lo apprezza. Mentre per piddini e 5 Stelle è il massimo.

LA PRANDINA

Che fare di quello spazio? Sono 30mila e passa metri quadrati incastonati in un'area strategica. I commercianti dicono: un parcheggio da mille posti. E Coalizione civica: una cittadella delle associazioni. Ora, anche i cittadini non sono schierati univocamente, anche se una forte maggioranza chiede il parcheggio. Ma è forte chi preferirebbe un parco, più forte di chi vorrebbe esercizi commerciali. Solo pochi sono ancora indecisi (il 14%) quindi la gente si è fatta un'idea ed è quella della destinazione mista o multitasking come si dice oggi.

CORSO MILANO

Con la Prandina, la modifica della viabilità in corso Milano è l'argomento più delicato. E qui incontriamo il dato più scioccante. Dopo le contestazioni e le code, il 70 per cento lo apprezza. Magari non saranno quelli che vengono da Chiesanuova alla mattina o che imboccano via Orsini ma solo uno sue tre contesta. Fa pensare anche che metà degli elettori di centrodestra approvino questa scelta, attaccata dall'opposizione in consiglio comunale.

Mauro Giacon

