L'ANALISIPADOVA Per far fronte all'emergenza via Giustiniani si prepara al rafforzamento delle attività di testing per la sorveglianza della diffusione delle varianti di Covid-19, come indicato dalla Regione nell'ultimo piano di sanità pubblica. Lo ha annunciato il direttore generale Giuseppe Dal Ben. «Vorremmo arrivare a 2.500 tamponi al giorno dice Dal Ben - Chi viene in ospedale per sottoporsi a un prelievo, a una visita ambulatoriale,...