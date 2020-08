L'ANALISI

PADOVA «Non si può parlare di emergenza. Nè, come ho sentito dire, di decine e decine di malati. E anche la percentuale dei positivi al tampone resta molto bassa. Ben altri erano i numeri durante la pandemia». Luciano Flor, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera, ha fatto il punto sulla situazione dei contagi da Covid con toni rassicuranti, ma anche polemizzando con chi invece sta affermando il contrario.

PERCENTUALI BASSE

«In questo momento - ha ricordato - abbiamo 5 pazienti ricoverati a Malattie Infettive, nessuno dei quali è in gravi condizioni, e due In Terapia Intensiva, tra cui la bambina di 5 anni che è lì non per colpa del Covid, ma per un'altra infezione che si è sovrapposta. Ricordo che qualche mese fa si contavano circa 200 malati molto gravi in reparto e 40 in rianimazione in fin di vita. Adesso da tantissimo tempo non registriamo decessi causati dal Coronavirus, perché l'ultimo paziente che è mancato è stato un novantenne sì positivo, ma stroncato da un infarto. Si è abbassato il numero di coloro che si rivolgono all'Azienda per effettuare il tampone e pure dei soggetti che manifestano sintomi legati al virus. Quindi, rispetto ad alcune affermazioni pronunciate da chi non ha né autorizzazione, né titolo, per parlare dei malati in ospedale, come il professor Andrea Crisanti, non posso far altro che ribadire i dati con cui si dimostra che il numero dei pazienti è ridottissimo e che la percentuale dei positivi al tampone è bassa. Emergenze ora non ce ne sono, facciamo tantissimi test e abbiamo dei positivi, non dei malati. Fra poco ci troveremo davanti un banco di prova vero con la riapertura della scuola e in quel momento vedremo la nostra capacità di gestire eventuali focolai che sicuramente si svilupperanno, ma con un numero limitato di contagiati, mentre abbiamo affrontato un'epidemia senza essere preparati e senza l'organizzazione di cui disponiamo oggi».

L'ESPERIENZA

Flor ha poi ripercorso le tappe vissute durante il periodo più critico: «Abbiamo vissuto momenti in cui non sapevamo cosa sarebbe successo il giorno dopo e l'incertezza sui posti letto necessari in rianimazione. E poi c'era il rischio che si sviluppasse un focolaio in ospedale o che si contagiassero gli operatori: a parte qualche sporadica infezione, il pericolo è stato scongiurato perchè, con grande professionalità, è stata prestata la massima attenzione. L'incertezza, però, ci ha sempre accompagnato e la preoccupazione non è mai venuta meno perché un'epidemia all'interno del nosocomio ci avrebbe costretto a ridurre l'attività e avrebbe messo in ginocchio l'intero complesso ospedaliero».

Su cosa possano riservare le prossime settimane, il direttore generale è stato altrettanto lapidario e ha spiegato che l'unico modo per contenere i contagi è quello di osservare scrupolosamente le prescrizioni. «Mi aspetto - ha sottolineato - che non cali l'attenzione e che nel contempo si riesca a essere forti e aggressivi, come lo siamo stati finora, nell'aggredire i focolai che potranno insorgere». E poi ha lanciato un appello: «Auspico che crescano sempre di più tra i cittadini la consapevolezza e il senso di responsabilità, perchè ognuno di noi può essere a rischio se ci sono comportamenti sbagliati, o non appropriati. Credo, però, che siamo abbastanza maturi per convivere per una fase con il virus. Ricordo che la mascherina chirurgica ci consente di mandare gli infermieri ad assistere i malati nei reparti. Non ci sono dubbi sul fatto che sia un presidio validissimo anche per noi in presenza di assembramenti, o in luoghi chiusi. Dobbiamo utilizzarla con grande attenzione e non proclamarci vittime della mascherina».

Nicoletta Cozza

