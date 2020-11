L'ANALISI

PADOVA «Il Covid ha complicato di molto la situazione e non possiamo andare avanti con un ristoro a settimana, anche perchè stare dietro alle pratiche crea ancora più tensione fra gli artigiani. Che devono ancora lavorare, quando possono».

Il presidente provinciale e regionale di Confartigianato, Roberto Boschetto, esamina la situazione di un settore di cui è innervata a nostra società.

«Tutta la filiera dell'agroalimentare cioè chi produce formaggio, salumi e pane sta subendo la crisi perché la ristorazione in pratica non funziona. Ma ci sono mondi che spesso non vengono citati come quello delle parrucchiere ed estetiste che sono state le ultime a riaprire, lavorano con metà delle poltrone e fatturano molto poco. Per due ragioni: le donne hanno imparato a sistemarsi a casa, da sole. E molto spesso è anche qualche dipendente che per necessità le aiuta. Di conseguenza c'è un nero spaventoso. Dico questo perchè sento molti che si stanno reiventando, tipo il pasticcere che va a fare l'imbianchino. Del resto proprio adesso stanno pagando la cassa integrazione di luglio. Capisce? E gli altri mesi?». «La stessa cosa accade con i massaggi e appunto le pettinature. Però nello stesso tempo gli affitti bisogna pagarli e quelli non diminuiscono».

Stupisce in particolare la situazione delle pulisecco che non subiscono alcuna restrizione di orario, eppure stanno patendo i pesanti danni che questa situazione sanitaria ha provocato. «Le pulisecco artigiane pur avendo riscontrato un calo di fatturato importante, non sono mai state incluse nei ristori. E poi ci sono le aziende del comparto tessile, abbigliamento e cuoio che subiscono il contraccolpo delle chiusure dei negozi in zona rossa, pur producendo in una zona gialla come il Veneto».

«Le pulisecco e le lavanderie scontano il fatto che si esce di meno dunque non si usa l'abito importante da pulire subito. Ma ci sono altri settore in crisi, ad esempio le pasticcerie, dal momento che feste in casa o con amici sono molto diminuite».

Ma almeno idraulici ed elettricisti lavorano? «Queste due categorie sì. Sono le uniche. Ma solo per le manutenzioni in casa di privati. Se ci pensa da gennaio gli alberghi di Abano partivano con le loro manutenzioni, dalle parti edilizie alle dipinture. Ora guardi come sono messi».

Ma c'è sempre il 110 per cento. «È una bufala. Perché funzioni Serve una duplice azione: da un lato più tempo, con una proroga dello strumento almeno triennale, per far capire a cittadini e imprese edili il grande valore dell'opportunità che viene data e, dall'altro, lavorare subito per una maggiore digitalizzazione dei Comuni per superare lo scoglio di una pubblica amministrazione non preparata ad affrontare un aumento così consistente dello smart working che rallenta le pratiche necessarie a procedere ai lavori».

Faccio un esempio. «Intanto ora della fine occorrono 38 pratiche. E già qui cadono le braccia. Si parte dal progetto dei tecnici, il calcolo energetico, l'appalto, l'asseverazione per avere il credito d'imposta, la verifica che non ci siano abusi edilizi. Oltre ai permessi da presentare al Comune come la Cila e la Scia. Ma in Comune sono tutti in smart working dunque bisogna fare la coda telefonica. E se poi una delle carte non va bene e l'Ufficio Entrate non l'accetta chi paga?» «Non possiamo permetterci prosegue Boschetto- che poca chiarezza, limiti temporali stretti e una macchina operativa non adeguata facciano perdere all'economia veneta una opportunità di questa portata».

