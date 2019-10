L'ANALISI PADOVA A memoria, mai ci fu una congiunzione astrale tanto favorevole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANALISIPADOVA A memoria, mai ci fu una congiunzione astrale tanto favorevole per Padova città d'arte. Nel prossimo fine settimana ad Auto e moto d'epoca, che è pur sempre un Salone per palati fini, si affiancheranno venerdì la mostra su Giovanni Belzoni che apre al centro culturale Altinate e sabato quella sugli impressionisti a palazzo Zabarella Van Gogh, Monet, Degas.Appuntamenti di grande ricaduta sull'indotto. Auto è una mostra che ogni anno riserva il tutto esaurito negli alberghi, terme comprese. Da giorni non si trova più un...