PADOVA Tre mesi fa cercavano principalmente un lavoro. Erano maestri e fisioterapisti, autisti e baristi, cuochi e commessi. Davanti all'obbligo di presentare il Green pass, centinaia di padovani si misero e cercare occupazioni alternative pur di continuare a campare. Oggi invece cercano soprattutto passaggi in auto perché non possono più salire sui mezzi pubblici. Il canale privilegiato è sempre Telegram e i protagonisti di questa rete alternativa sono ancora una volta loro: i No Vax.

Basta fare una ricerca sul sistema di messaggistica per imbattersi in altre centinaia richieste e proposte per condividere l'auto e bypassare l'obbligo di Green pass necessario dal 6 dicembre per treni regionali, autobus e tram. Su Telegram esiste un gruppo apposito per la provincia di Padova e troviamo poi sottogruppi per ogni zona geografica. Gli iscritti complessivi sono oltre 1.400 in poco più di una settimana. Tutto legittimo e consentito dalla legge, ma sono molti i medici che scuotono la testa: «Abbiamo le terapie intensive piene e intanto fioccano le proposte di No Vax per condividere l'auto, magari pure senza mascherina. È un pericolo».

L'ORGANIZZAZIONE

Telegram resta il fulcro della galassia No Vax e No Green Pass. Valeva un anno fa per opporsi alla chiusure dei locali, vale da questa estate per l'organizzazione dei cortei di protesta e vale anche adesso per trovare il passaggio giusto.

Il gruppo è stato creato a livello nazionale due settimane fa e si chiama MVA - Trasporti urbani solidali e la filosofia alla base è chiara: «Problemi di trasporto perché non hai il Green pass? È necessario essere solidali, vincerà l'umanità». Da qui si accede alla sezione padovana, dove fioccano le proposte e le richieste per ovviare «all'ennesimo decreto del governo che ha creato ulteriori disagi e discriminazioni a chi non è vaccinato e non intende farlo».

LE SEZIONI

Troviamo poi più di 50 sezioni: da Guizza Albignasego a Mestrino Rubano, da Abano Montegrotto a Cittadella Galliera e così via. Il regolamento è chiaro: «Nel messaggio scrivete se cercate o se date disponibilità e mettete data, ora, luogo di partenza e di arrivo. Si cercano e si scambiano passaggi principalmente per aiutare i ragazzi che vanno a scuola e per chi deve fare visite mediche. Se volete parlare con una persona nello specifico, messaggiatevi personalmente».

LE PROPOSTE

Ecco quindi che si passa dal «sono di Rubano e cerco trasporto per il mio figlio che va a scuola al Severi» al «mi chiamo Luca e sono disponibile per ogni orario con auto confortevole da quattro posti. Residente in zona Curtarolo». C'è chi cerca un passaggio per il figlio dall'Enaip dell'Arcella verso Albignasego e chi partendo da Ponte San Nicolò avrebbe bisogno di un trasporto per il figlio che va al De Nicola di Piove di Sacco. Da Camposampiero a Padova, da San Giorgio delle Pertiche a Vigonza, da Piazzola a Taggì e così via.

C'è pure chi lascia direttamente il proprio numero di telefono e chiede di essere contattato, seppur l'amministratore lo scriva chiaramente: «Non mettete il vostro numero di telefono, scrivetevi in privato».

GLI ESCAMOTAGE

Tra i meandri del gruppo, però, troviamo anche altro. C'è chi diffonde un modulo da compilare e inviare alle aziende di trasporto pubblico locale «per rimborso abbonamento per la mancata fruizione dei servizi» e chi avvisa: «Ci stanno per chiudere, diffondete questo link solo a persone fidate».

E poi c'è il messaggio di una certa Cyrille, comparso e poi cancellato, che recita: «Ti offriamo un pass sanitario, registrato sul tuo numero di sicurezza. Non è un photoshop o altro, è registrato sul tuo account da un medico come se tu fossi andato a fare il vaccino in centro. Per fare questo abbiamo bisogno di cognome, nome, data di nascita, indirizzo e se hai già avuto il Covid (perché se l'hai già avuto dobbiamo mettere solo una dose sul Pass). Prezzo: 300 euro per tessera sanitaria, pagamento Crypto e tempi di consegna 6 ore». Un messaggio, questo sì, che propone una pratica illegale. Viene diffuso su tanti gruppi e non sembra legato direttamente a Padova, ma rende comunque l'idea di tutto quello che si può trovare nel sottobosco di Telegram. Intanto l'amministratore del gruppo padovano continua ad ammonire: «I messaggi non inerenti all'aiuto per i trasporti saranno eliminati. Attenetevi alle regole».

