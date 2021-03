IL SERVIZIO

PADOVA Il Veneto è di nuovo in fascia arancione e così molti baristi e ristoratori della provincia di Padova si attrezzano per ripristinare il servizio di mensa aziendale o catering continuativo su base contrattuale. È l'unico modo, a parte l'asporto, per poter tenere aperta l'attività senza correre il rischio di incappare in multe salate. La Confesercenti del Veneto Centrale sottolinea che per effettuare l'attività di mensa aziendale i ristoranti devono però necessariamente avere in corso accordi contrattuali.

«Ricordiamo che non è necessario avere il codice ateco specifico dal momento che i ristoranti sono già in possesso di tutti i requisiti professionali, morali, igienico sanitari e amministrativi necessari per effettuare il servizio spiega Confesercenti - Ma è obbligatorio un contratto di mensa aziendale, con elenco dei lavoratori dipendenti beneficiari del trattamento, orari e turni». Seppure infatti non sia più necessario seguire il complesso iter che prevedeva una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) una comunicazione all'Ulss e poi il completamento della pratica alla Camera di Commercio per ottenere lo specifico codice ateco, ci sono però altri passaggi su cui fare attenzione per rispettare le regole.

«Non può essere interpretato come servizio di mensa aziendale il pasto pagato con ticket o direttamente dall'utente anche se in possesso di partita Iva spiega ancora l'associazione per fare maggiore chiarezza - Quindi no ai buoni pasto e alle partite Iva. Non può essere considerato un servizio di mensa continuativo neanche il contratto aziendale occasionale stipulato lo stesso giorno della prestazione».

Le associazioni di categoria Appe e Confesercenti stimano che nel Padovano i gestori interessati a partire siano oltre trecento, a fronte di appena dodici attività che effettuano da tempo un regolare servizio di mensa per i lavoratori delle aziende con specifico codice ateco. «Il nostro Settore Ambiente sta seguendo le procedure, in modo particolare facendo riferimento all'accordo che a fine gennaio abbiamo stipulato con Confartigianato, per rispondere in modo concreto alle esigenze dei lavoratori delle aziende, che possono così usufruire del servizio mensa garantendo il rispetto del dpcm», spiega ancora Confesercenti, che da subito è scesa in campo a fianco degli esercenti per aiutarli a districarsi tra le varie possibilità concesse dal dpcm.

La possibilità di riaprire, seppure con queste modalità ben precise, costituisce infatti una boccata d'ossigeno fondamentale fino a quando il Veneto rimarrà zona arancione e ai locali sarà vietata l'attività tradizionale di somministrazione.

Logico dunque l'interesse dimostrato da titolari di bar e ristoranti in tutta la provincia (a fine febbraio erano già 40 le comunicazioni pervenute in tal senso al Comune di Padova), che trovano nelle associazioni di categoria un supporto importante per non incappare in errori e violazioni al dpcm. La questione infatti era stata molto dibattuta all'inizio dell'anno. Sembrava infatti un sistema per esercizi anche non adatti per riuscire a tenere aperto. Invece i paletti sono fissi.

Camilla Bovo

