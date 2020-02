L'ALLARME

VIGODARZERE In fila davanti alla farmacia a Vigodarzere: da ieri si entra uno alla volta e con il numero. E sul bancone è vietato appoggiarsi con le mani. Sono state letteralmente prese d'assalto le farmacie di Vigodarzere, dal capoluogo alle frazioni dopo che la notizia di un uomo risultato positivo al Coronavid-19 a Vigodarzere ha fatto il giro del paese. Tutti a fare scorta di antipiretici, mascherine e prodotti disinfettanti. «Per assicurare la nostra e la loro salute spiega Filippo Bresciani, titolare della farmacia di via Roma - da oggi abbiamo posizionato all'esterno della farmacia un distributore di numeri in modo da programmare gli ingressi all'interno che avvengono solo una persona per volta. «In questo modo evitiamo l'affollamento e la diffusione di malattie. Tra i clienti, oltre a coloro che presentano normali prescrizioni mediche, molti chiedono di acquistare farmaci da banco come antipiretici, ma anche soluzioni disinfettanti o mascherine. Queste ultime sono esaurite e abbiamo contattato la ditta fornitrice che per fine settimana dovrebbe farcele avere. Da parte di molti ci vengono chieste anche informazioni proprio sul virus e sulla sua trasmissione: noi diamo le informazioni necessarie e consegniamo un volantino redatto dalla Federfarma che indica cosa è il virus e i metodi di prevenzione, dando conto anche delle norme fondamentali per contrastarlo. Credo che la situazione vada gestita e affrontata seriamente e non sottovalutando nulla e mettendo in atto tutte le necessarie e doverose azioni preventive. Dall'altro, bisogna essere consapevoli che non può e non deve essere alimentata nessuna forma di panico ingiustificato». Non sono solo le farmacie a essere prese d'assalto: svuotati anche gli scaffali nei supermercati, parafarmacie, negozi delle catene per la cura e l'igiene personale. Generi alimentari, frutta e verdura, prodotti in scatola e confezionati non mancano, ma in tutto l'hinterland della Provincia di Padova, sono introvabili i disinfettanti per le mani e le salviette antibatteriche. Prodotti irreperibili perfino nei market gestiti da cinesi. E i magazzini dei distributori non riescono a soddisfare la quantità di richieste dei punti vendita. «Siamo a corto di tutto - dice una commessa all'IperCoop di Vigonza - spariti i prodotti dell'Amuchina, ma anche alcol, disinfettanti e prodotti per la pulizia».

Lorena Levorato

