Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALLARMEPADOVA Una donna di 34 anni, incinta al sesto mese, ricoverata alle Malattie infettive dell'ospedale di Padova. È questo il caso di partenza che ha portato l'Ulss Euganea a scoprire un focolaio da variante brasiliana con 14 persone bengalesi contagiate in un grande palazzo dell'Arcella. Il bollettino regionale ora ripercorre i dettagli. La donna è stata presa in cura dall'Azienda ospedaliera per sei giorni, dal 5 all'11 giugno. Una...