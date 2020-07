L'ALLARME

PADOVA Un assembramento di ragazzi in fila per entrare al parco acquatico, in barba al distanziamento sociale, quasi tutti senza mascherina. Complice il biglietto scontato a 10 euro, sia per bambini che per adulti (è la promozione martedì low cost), ieri l'ingresso a Padovaland era particolarmente, e pericolosamente, affollato.

«Decine e decine di ragazzi in coda, assembrati tutti senza mascherina, età media 15/18 anni. Esistono le regole? Se esistono si rispettano così? I controlli dove sono? Allora basta predicare regole, regole, regole perché qualcuno ci sta prendendo in giro: vergogna». È lo sfogo di Chiara Girello Azzena, presidente dell'associazione Team for Children che, passando di lì ieri mattina intorno alle 10 per viale della Regione Veneto, dove sorge quell'isola del divertimento che è Padovaland, ha scattato foto, le ha postate su Facebook, polemizzando a gran voce.

«Sono rimasta allucinata, nessun controllo, tutti ammassati all'ingresso senza protezione su bocca e naso, poi si meravigliano se ci sono i contagi. E a rimettercene sono i nonni. Mi chiedo dove siano i genitori».

Team for Chidren è la onlus che ha ideato e realizzato, entro il perimetro dell'Azienda ospedaliera universitaria, la Teen Zone, l'edificio collegato alla Clinica di Oncoematologia pediatrica dove i bambini e i ragazzini malati di tumore, linfoma, mieloma, possono trascorrere qualche ora teen, ovvero recuperando la loro dimensione di infanzia e adolescenza, giocando, stando insieme, per quanto possibile divertendosi. Ma per via dell'emergenza Covid-19, la Teen Zone è stata temporaneamente chiusa e adibita a struttura per così dire di sicurezza: «Se qualcuno ha avuto contatti con positivi in famiglia o ha la febbre sta in Teen Zone sino all'esito del tampone, effettuato immediatamente», argomenta Girello.

«Anche per questo certe scene mi fanno arrabbiare ancora di più. Con la salute non si scherza, mai». Padovaland, il grandissimo parco con piscine, scivoli, idromassaggi, giochi d'acqua, è aperto tutti i giorni, dalle 10 alle 18.30, fino a settembre. Stante l'emergenza Covid, la direzione ha approntato un regolamento, ben visibile in persona e sul sito web: non c'è obbligo né di prenotare on-line né di indossare la mascherina all'aperto (sì, invece, al chiuso) ma dentro la struttura c'è una segnaletica dedicata che impone di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, in acqua di un metro e mezzo.

E' poi possibile misurare la temperatura corporea e igienizzarsi le mani con prodotti dedicati messi a disposizione gratuitamente. Dal canto suo Johnny Pozzi, direttore di Padovaland, respinge convintissimamente le critiche. «Noi all'entrata abbiamo tutti i distanzieri da oltre un metro, oltre che i disinfettanti, poi all'aperto non c'è più obbligo della mascherina, se non nei bar, nei guardaroba, nei bagni. Se dei genitori si lamentano significa che i loro figli sono dentro a divertirsi. In parcheggio - dice Pozzi - non possiamo andare a controllare, siamo di fronte a critiche assurde. In questo momento drammatico specialmente per strutture di turismo come la nostra, che lavorano poco, giusto la domenica e il martedì perchè c'è il prezzo speciale, parlar male è una cattiveria: venite a vedere con i vostri occhi la serietà che c'è nel parco».

Ma Chiara Azzena non demorde: «E' notizia di questi giorni che si ammalano anche i bambini, come è successo in un centro estivo di Vicenza. I giovanissimi non sono immuni, oppure peggio ancora diventano asintomatici e contaminano l'intera famiglia. Non si può, non si deve, abbassare la guardia».

Federica Cappellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA