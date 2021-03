L'ALLARME

PADOVA «Tutti devono fare la loro parte, baristi compresi. Diversamente si torna in zona arancio». Nel fare il bilancio dell'ultimo week end, il presidente dell'Associazione commercianti del centro storico Massimiliano Pellizzari non ha rinunciato a togliersi un sassolino dalla scarpa. «Non c'è ombra di dubbio che sabato pomeriggio il centro sia stato letteralmente preso d'assalto - ha esordito Pelizzari - tutti i ragazzi che, normalmente, si davano appuntamento in Prato della Valle, si sono riversati nelle piazze e questo ha portato qualche beneficio ai negozi che hanno lavorato come gli scorsi fine settimana». «Chi ha lavorato benissimo sono stati, però, i baristi che hanno registrato un afflusso incredibile ha detto ancora il leader dell'Acc su questo, però, va fatta un riflessione. Non è sfuggito a nessuno che sabato, soprattutto nel pomeriggio, i plateatici erano stipati all'inverosimile e che, in poche decine di metri quadri, hanno trovato posto 30-40 persone».

RISPETTARE LE REGOLE

«Così proprio non va, o tutti rispettano le regole, oppure andiamo a sbattere ha continuato Pellizzari diciamolo molto chiaramente: in molti locali il distanziamento sociale è stato violato in maniera sistematica. Il problema è che le conseguenze di questi comportamenti rischiamo di pagarle tutti. Il rischio, infatti, è quello che l'aumento dei contagi a breve faccia scattare anche in Veneto la zona arancio. A quel punto a pagare saranno anche i negozianti che, in questi mesi, hanno rispettato rigorosamente le norme anti Covid». «Vorrei fare presente anche un'altra circostanza ha concluso la scorsa primavera, per garantire il distanziamento sociale, il Comune ha concesso l'allargamento dei plateatici. Peccato che molti baristi, invece di allontanare tra loro i tavolini, li hanno moltiplicati. Non è che prima in 100 metri quadri si potevano piazzare 10 tavoli e che adesso in 200 metri ne possano trovare posto 20. Non funziona così. Di questo passo rischiamo di finire molto male».

In chiaro scuro è anche il bilancio del presidente Ascom Patrizio Bertin. «Sì in centro sabato si è vista tantissima gente ha detto Bertin so che i bar hanno lavorato molto bene. Per i negozi, però, il discorso è molto diverso». «A quanto mi risulta ha continuato il presidente regionale di Confcommercio i nostri iscritti non hanno registrato un particolare incremento delle vendite. Purtroppo, soprattutto per quel che riguarda l'abbigliamento, le temperature più che miti non invogliamo a fare acquisti. Anche perché nei nostri negozi sono ancora in vendita le collezioni invernali». A ribadire la necessità di tornare alle aperture serali è stato invece il direttore dell'Appe Filippo Segato. «Questo week end ha confermato un trend ormai consolidato soprattutto per i ristoranti ha scandito l'esponente dell'associazione di categoria che rappresenta baristi e ristoratori tanto in città, quanto in provincia dal lunedì al venerdì calma piatta, il sabato si lavoricchia e la domenica si registrano i grandi numeri. Certo, sempre meglio di niente, ma così non si può andare avanti ancora per molto tempo. Se non si torna alle aperture serali, molti locali rischiano di non farcela». «Anche per quel che riguarda i bar ha concluso è fondamentale andare oltre alla chiusura alle 18. Questo aiuterebbe anche a superare il super affollamento del centro che abbiamo visto sabato scorso. In questo periodo, soprattutto i ragazzi, non potendo frequentare i locali la sera, concentrano tutto nella giornata di sabato e i risultati sono sotto gli occhi di tutti».

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

