L'ALLARME

PADOVA Sono sempre più frequenti le truffe che sfruttano il Covid per ingannare i cittadini. Nel solo pomeriggio di ieri sono arrivate nove segnalazioni al 113, tutte a danni di anziani ultraottantenni. E due di queste sono purtroppo riuscite. Nel mirino dei criminali sono soprattutto gli anziani, più propensi a cadere nel tranello di abili truffatori che si presentano come persone assolutamente affidabili e innocue, celando la loro vera natura di delinquenti. E sono davvero tante le denunce raccolte dai poliziotti a Padova, così come in tutto il resto della penisola. Il fenomeno sembra essere in crescita e la preoccupazione di conseguenza aumenta. Negli ultimi mesi sono diverse le storie che gli agenti di polizia hanno raccolto dalle vittime: dai finti parenti che chiedono soldi per fantomatiche cure anti-Covid (che in commercio non esistono ancora, ma sono al vaglio di studi di ricercatori e scienziati), a operatori farlocchi con divise truccate della Croce Rossa o della Protezione civile, persino falsi medici che dicono di voler fare il tampone a domicilio dietro pagamento oppure offrono farmaci e mascherine. C'è anche chi ha detto di dover sanificare il denaro.

GLI ULTIMI CASI

Tra le nove segnalazioni arrivate agli uffici della questura ieri pomeriggio, in quattro circostanze i truffatori hanno adottato la stessa tecnica. Hanno chiamato l'anziano dicendo di essere un parente come un figlio o un nipote e di aver bisogno urgente di denaro per acquistare un farmaco che curi il Coronavirus, per il quale serviva una cifra ingente. Così ingente che stava provvedendo a raccogliere soldi perché non li aveva tutti. Ma tre delle vittime hanno subodorato che c'era qualcosa che non andava. Hanno capito che non si trattava del loro parente e hanno ripreso la cornetta per chiamare il 113, raccontando tutto nei minimi dettagli. La quarta vittima, invece, è caduta nel tranello. Si tratta di una novantenne che abita in zona Arcella. L'anziana ha ricevuto la chiamata di una persona che si è spacciata per il nipote: le ha detto di essere molto malato e doveva assolutamente prendere quel costosissimo farmaco che lo avrebbe fatto guarire dal terribile virus. La vittima si è spaventata, è corsa nella camera da letto e ha messo in un sacchettino i suoi gioielli, oltre a 4 mila euro. Una fantomatica amica del nipote aspettava sotto la finestra dell'anziana che, per paura del contagio, ha preferito non scendere per consegnare il bottino e ha lanciato dalla finestra il sacchetto con i suoi averi.

Le altre cinque segnalazioni non avevano a che fare direttamente con il Coronavirus. Le vittime sono state contattate da un finto parente che ha riferito di essere stato coinvolto in un grave incidente e gli servivano soldi per pagare la cauzione. Tra i cinque anziani contattati, una ha creduto alla telefonata: una 88enne che vive all'Arcella. Non avendo molto denaro in casa ha raccolto i suoi gioielli e li ha consegnati a un'amica del presunto parente perché li consegnasse per la cauzione. Visto il fenomeno in aumento, la questura di Padova ha deciso di lanciare un appello, in particolare agli anziani: «Non esistono medici o altre persone incaricate di fare controlli porta a porta senza una campagna preventiva di comunicazione. È importante rivolgersi al 113 e alle forze dell'ordine per segnalare comportamenti sospetti o situazioni di pericolo».

