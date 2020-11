L'ALLARME

PADOVA «Si parla molto del fatto che i medici di base non sarebbero orientati a fare i tamponi ai loro pazienti. Non è vero. Intanto oltre 270 medici di famiglia a Padova li fanno. E trovano dei positivi. Ma il problema è un altro. I tamponi che ci sono arrivati sono contati. Nel senso che io personalmente ne avrò 40 fino alla fine dell'anno».

Domenico Crisarà, segretario regionale della Fimmg oltre che vice segretario nazionale e presidente dell'Ordine dei Medici di Padova lancia l'allarme.

Per capire l'entità del problema bisogna fare un passo indietro. «Il 2 ottobre dietro nostra insistenza il presidente Zaia delibera che anche i medici di medicina generale possono essere forniti di tamponi. La prima fornitura dal 6 ottobre vede 50 tamponi a testa che vengono fatti volontariamente, senza compenso. Il secondo momento è l'accordo nazionale del 28 ottobre per 2 milioni di tamponi a livello nazionale. Ne sono arrivati 40 a testa pagati 18 euro e 12 euro. Allora abbiamo convinto la Regione a fornirne altri 100mila, che però significa averne 30-40 a testa fino alla fine dell'anno. Ci sono colleghi che ne hanno consumati 20 in una settimana».

La conferma arriva da un altro medico di base Ubaldo Lonardi. «In effetti me ne sono rimasti meno di venti». E ci sono centri di medicina di gruppo come Vigonza medica che ne effettuano 60 al giorno.

In questo contesto la Regione ha chiesto alle farmacie di poter effettuare anch'esse i tamponi. Dovranno avere spazi esterni come dei gazebo, o spazi interni specifici, e reclutare un infermiere. «Ampliare la platea va bene - dice Crisarà - magari un infermiere sa fare un tampone nasale meglio di me, ma se c'è una conseguenza, chi ci mette le mani?».

«Insomma nei medici sta montando la rabbia e la frustrazione per avere sempre più compiti da svolgere e sempre meno considerazione. Ad esempio su nostra richiesta siamo stati promossi ufficiali sanitari risparmiando molto lavoro burocratico all'Inps e ai servizi di Igiene e prevenzione che non devono più validare i nostri certificati medici. E vacciniamo regolarmente contro l'influenza. Eppure si va dalla polemica agli orari degli ambulatori che, lo ripeto è minimo 3 ore al giorno ma nessuno ci sta così poco, e lo si può capire perchè i nostri pc sono collegati alla centrale Sogei, fino all'accusa di mandare i pazienti sospetti al pronto soccorso senza verifica. La mia giornata è fatta di 30-40 visite e 40 telefonate in cui devo decidere a distanza che cosa è bene per il paziente. E provate a tenerlo a casa con 40 di febbre. Anche qui bisognerebbe dare i numeri del problema perché lanciare accuse generiche significa creare sfiducia nei cittadini. Ora, segnalare i medici al collegio arbitrale per invii impropri al pronto soccorso prefigura la violazione contrattuale. Ma chi può provare che quel paziente ne avesse veramente bisogno o che sia stata una situazione di superficialità?».

«In conclusione il Veneto è stato osannato per la tenuta durante la prima ondata grazie alla medicina del territorio e ora i medici di base vengono attaccati continuamente. Evidentemente abbiamo preso una malattia strana durante l'estate».

Mauro Giacon

