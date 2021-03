L'ALLARME

PADOVA Sale la preoccupazione per il tasso d'incidenza dei contagi relativo ai distretti Padova Bacchiglione e Padova Piovese, che comprendono anche la città. Ieri è arrivato a 214 l'indice che calcola il numero di nuovi contagi in base agli abitanti e sul quale la Regione si basa per decidere le chiusure delle scuole. Il che vuol dire che le scuole cittadine devono prepararsi perché la possibilità di dover chiudere (nel caso in cui si arrivi a 250) è sempre più vicina. «I contagi stanno crescendo, siamo tutti molto preoccupati dice il presidente della Provincia, Fabio Bui Chiudere le scuole è un fallimento, soprattutto alla luce di tutte le precauzioni che abbiamo preso all'interno degli istituti e nel sistema dei trasporti, ma siamo pronti a tutto. È una guerra impari quella che stiamo combattendo e le varianti che cominciano a insidiarsi nel territorio ci danno del filo da torcere».

LA SITUAZIONE

Già da ieri sono partite le chiusure per due settimane per i distretti dell'Alta padovana (che ieri ha registrato un indice di 248 ma l'ordine di chiudere è già partito quindi non si torna indietro) e Terme Colli (il cui indice ieri era di 260). In tutto sono coinvolti per ora 39 comuni e 35 istituti, per un totale di circa 15mila studenti. I primi Comuni ad aver chiuso le scuole ieri dalla seconda media alla quinta superiore sono Camposampiero, Massanzago, Piombino Dese, Villa del Conte, Tombolo, Curtarolo, San Martino di Lupari, Loreggia, Campo San Martino, Grantorto e Trebaseleghe nell'Alta, Mestrino, Montegrotto Terme, Veggiano, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Rubano e Torreglia per il distretto Terme Colli. Oggi, invece, chiuderanno le scuole di Villafranca Padovana, Campodarsego, Campodoro, Carmignano di Brenta, Cittadella, Fontaniva, Gazzo Padovano, Piazzola sul Brenta e San Pietro in Gu' per quanto riguarda il distretto dell'Alta, a cui si aggiungono Cervarese Santa Croce e Teolo. Da domani tutti a casa per la didattica a distanza se si frequenta la scuola a Borgoricco, Galliera Veneta, San Giorgio delle Pertiche (dove si è riscontrato un caso di positività anche in una classe della prima media del Marco Polo, quindi la didattica a distanza verrà attivata anche per i compagni di scuola dello studente positivo), San Giorgio in Bosco, Santa Giustina in Colle, Vigodarzere, Vigonza (formalmente la chiusura partirà da lunedì perché gli alunni erano già a casa il sabato) e Villanova di Camposampiero nell'Alta, ad Abano Terme, Rovolon (anche qui i ragazzi sono normalmente a casa il sabato).

LA CONFUSIONE

La chiusura differenziata nei tre giorni è dovuta a una certa confusione creatasi a partire da lunedì. Il presidente della Regione Luca Zaia lunedì aveva preannunciato la possibile chiusura delle scuole dei distretti Alta padovana e Terme Colli ma la circolare dell'Ulss 6 Euganea, che dà 48 ore di tempo per attrezzarsi con la didattica a distanza, è partita solo mercoledì alle 14, quando già alcuni sindaci avevano emanato delle ordinanze di chiusura delle scuole. Quindi, in realtà, c'era tempo fino a sabato per attivare la didattica a distanza seguendo le indicazioni dell'azienda sanitaria locale. «Per esempio io ho chiuso le scuole già da ieri dice Bui, che è anche sindaco di Loreggia Questo genere di confusione nasce quando non c'è un coordinamento unico. Si è verificata una discrasia tra quanto comunicava Zaia e quanto comunicava l'Ulss 6, non si è capito bene cosa si dovesse fare e quando. Si criticavano tanto i decreti fatti nottetempo e ora la Regione ha tenuto lo stesso atteggiamento. E i sindaci, che sono in trincea, si trovano a dover prendere le decisioni finali. È come ordinare una pizza al gusto fantasia del pizzaiolo quando gli ingredienti non sono certi. Ognuno ha dovuto arrangiarsi».

Resta in sospeso il nodo trasporti: con le scuole chiuse ci saranno delle corse in più rispetto al fabbisogno. «Ma è ancora presto riferisce Bui Il numero di mezzi in circolazione verrà adeguato all'utenza però al momento non siamo ancora intervenuti sul tema. Ogni azione va fatta a seconda del momento, sicuramente è un argomento che affronteremo perché non si possono far correre autobus vuoti, sarebbe uno spreco».

Silvia Moranduzzo

