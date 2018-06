CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALLARMEPADOVA Ogni giorno l'Università di Padova è sotto attacco, presa di mira da centinaia di tentativi di intrusione informatica. L'assedio silenzioso, per carpire in modo fraudolento dati e informazioni sensibili riguardanti personale, dipendenti, cifre economiche, inserirsi in movimenti e procedure.«Se vedeste le schermate, sembrano video-game» confida il magnifico rettore Rosario Rizzuto. La buona notizia è che nessun hacker è riuscito mai nel suo intento. Anche se il Palazzo informatico targato Unipd.it non è mai stato...