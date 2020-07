L'ALLARME

PADOVA L'operatrice dell'Ira trovata positiva al Covid potrebbe aver partecipato alla cerimonia funebre organizzata dalla comunità del Camerun lo scorso 4 luglio al parco Fenice. L'Ipab di via Beato Pellegrino, intanto, registra un nuovo contagio. L'indiscrezione girava già da un paio di giorni e ieri ha trovato più di qualche conferma. La dipendente della casa di riposo risultata positiva al Coronavirus, infatti, è di nazionalità camerunense e il sospetto è che possa aver a partecipato alla cerimonia o che possa essere venuta in contatto con qualcuno della sua comunità. La commemorazione funebre per una persona morta in Camerun a febbraio, è stata organizzata sabato 4 luglio dalla comunità camerunense presente in città. La cerimonia si è svolta in un'area limitata di un parco pubblico, ha coinvolto circa 200 persone ed è durata qualche ora. Il personale dell'Ulss ha disposto l'isolamento degli 8 partecipanti risultati positivi al Covid, ha fatto i tamponi sui contatti stretti già identificati e ha inoltrato la comunicazione al Prefetto e al presidente della Conferenza dei sindaci per raggiungere il maggior numero di partecipanti. In attesa di capire se, effettivamente, la donna abbia partecipato o meno alla celebrazione, il virus pare abbia ricominciato a circolare all'interno dell'Ipab.

LA REAZIONE

Non appena è stata comunicata la positività della dipenderne, i vertici della casa di riposo hanno disposto il tampone per una cinquantina di persone tra ospiti e lavoratori che, in teoria, potrebbero essere entrati in contatto con la donna. Ieri sono arrivati i risultati e un'ospite è risultata positiva al Covid. L'anziana, che per il momento sarebbe asintomatica, è stata messa in isolamento. A fronte di questo, è stato deciso di fare un tampone a tutti gli ospiti e ai dipendenti della residenza dove lavora l'operatrice contagiata. Nelle prossime ore, così, a essere sottoposte a tampone saranno un'ottantina di persone. Il timore è che questo episodio possa riportare in dietro le lancette dell'orologio di 4 mesi. L'Ira, infatti, ha dovuto fare i conti con oltre 70 contagi e 2 decessi. E, solo grazie una campagna di tamponi a tappeto e una chiusura al pubblico durata più di due mesi, ha consentito di arrivare al contagio zero e di riaprire le varie residenze alle visite dei familiari.

LA PAURA

Adesso il rischio è quello che si possa tornare a una situazione che nessuno vuole più rivivere. Il timore è quello che la dipendente possa essere venuta in contatto anche con lavoratori che prestano servizio in altri reparti. Una circostanza che rischierebbe di allargare i contagi in maniera esponenziale. Per il momento, intanto, si vuole capire se a risultare positivi al virus, oltre all'ospite individuato ieri, ci siano altri anziani (o operatori) che lavorano all'interno della residenza. Quello che è certo è che in questi giorni in via Beato Pellegrino la tensione si taglia con il coltello. Anche perché l'Ira era stata presa a modello dall'Ulss 6 per la capillarità con cui, tra marzo e aprile, ha effettuato i tamponi a tutti gli ospiti e a tutto il personale.

Alberto Rodighiero

