Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALLARMEPADOVA Impennata di ricoveri Covid in Pediatria. Negli ultimi sette giorni hanno avuto bisogno d'assistenza ospedaliera cinque bambini positivi. Attualmente sono ricoverati due neonati di meno di due mesi e un bimbo di nove anni. «Un record ammette il direttore del Dipartimento per la Salute della donna e del bambino, la professoressa Liliana Da Dalt considerando che in tutto il mese di ottobre abbiamo gestito tre ricoveri. Il...