L'ALLARMEPADOVA Aumentano i ricoveri per virus sinciziale nella Pediatria di via Giustiniani. Nell'ultima settimana sono entrati in ospedale altri cinque piccoli pazienti colpiti da bronchiolite, portando a 21 il numero dei casi assisiti a Padova dall'inizio di ottobre ad oggi. A lanciare l'allarme è il direttore del Dipartimento di Salute della donna e del bambino, la professoressa Liviana Da Dalt. «In poco meno di un mese abbiamo visto...