Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRASPORTIPADOVA Busitalia tira dritto: l'azienda da venerdì applicherà il decreto del governo senza prevedere tamponi gratis per i dipendenti: chi non ha il Green pass non potrà lavorare. Una circostanza che, però, rischia di far saltare 400 corse al giorno. Si è tenuto ieri pomeriggio nella sede di via Rismondo un incontro tra i vertici aziendali della partecipata di Ferrovie dello Stato e il Comitato Covid composto dai rappresentanti...