L'ALLARMECONSELVE Sono tre gli ospiti morti alla casa di riposo Beggiato di Conselve positivi al Covid dallo scorso 28 ottobre. A comunicarlo è stata ieri l'Ulss nel fare il punto sui diversi focolai.RICOVERICrescono i ricoveri in ospedale, anche se non in area critica, di alcuni ospiti, mentre sembrano ancora stabili i numeri dei positivi dopo la tamponatura di sabato, per la quale però mancano ancora parte degli esiti. Sono sei infatti...