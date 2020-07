L'ALLARME

CAMPOSAMPIERO L'incubo per il centro anziani Bonora di ritornare ai tempi dell'emergenza Covid è diventato realtà. I responsabili e gli ospiti della casa di riposo di Camposampiero, in attesa dei risultati del secondo screening di tamponi previsto per oggi, pagano pesantemente l'imprudenza di quattro infermiere camerunensi che hanno partecipato lo scorso 4 luglio ad una commemorazione a Padova, assieme ad altri 200 connazionali, dove hanno contratto il virus. Inconsapevoli della loro positività, tre lavoratrici (una è risultata negativa) rientrate al lavoro hanno contagiato un'operatrice socio-sanitaria dello stesso reparto e due ospiti.

GLI ESAMI

Giovedì prossimo è previsto il terzo screening di tamponi. La notizia dei nuovi casi di positività al virus a Camposampiero preoccupa non poco la popolazione, già allarmata per la chiusura di un ambulatorio medico in centro, vicino alle Poste. Una delle infermiere camerunensi, infatti, lunedì scorso era stata visitata dal medico di famiglia Maurizio Griggio, inducendolo poi a chiudere l'ambulatorio per sanificare i locali. Sulle questioni interviene il sindaco di Camposampiero Katia Maccarrone. «La situazione al Bonora era tranquilla dopo il grande lavoro effettuato nei mesi scorsi, sempre con grande attenzione e professionalità da parte dei responsabili della struttura - afferma la prima cittadina - Sono in costante contatto con la direzione. La situazione comporta uno sforzo notevole nel monitoraggio dei settori che sono stati interessati. Mi auguro che non compaiano ulteriori positività, ma bisognerà attendere la settimana prossima. Nel frattempo anche sul territorio stiamo monitorando le situazioni familiari dove va mantenuto l'isolamento».

LA PAURA

Il ritorno dei casi positivi al Coronavirus spaventa anche le Rsa del territorio. La Casa Gialla di via Cao del Mondo a Camposampiero, vicino all'ospedale, che ospita 32 disabili, ha deciso precauzionalmente di vietare le visite dei parenti fino al 31 agosto. «Anche se non abbiamo mai avuto casi nella struttura, abbiamo paura e in accordo con i parenti abbiamo deciso di chiudere agli esterni - spiega la coordinatrice Paola Gottardello - A differenza dell'altra volta, però, lasceremo frequentare spazi all'aperto». Sulla stessa lunghezza d'onda il direttore della casa di riposo Don Orione a Trebaseleghe. «Queste notizie di un ritorno del virus mi convince a non cedere alle richieste dei parenti», ammette don Bruno Libralesso.

Luca Marin

