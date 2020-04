L'ALLARME

BOVOLENTA Sono 16 i lavoratori della Sereni Orizzonti che hanno scelto di restare per quindici giorni all'interno della casa di riposo, per cercare di arginare l'epidemia di Coronavirus che ha colpito in modo particolarmente aggressivo la struttura sanitaria, operativa in paese dalla primavera del 2016: 55 gli ospiti positivi e una decina almeno tra i 35 dipendenti. Buona parte dei volontari che si sono offerti, anche con una incentivazione economica, sono lavoratori dipendenti, provenienti da fuori regione, mentre diversi operatori che vivono invece con le famiglie hanno preferito non aderire al lockdown di Sereni Orizzonti, anche perché pare non avessero ancora ricevuto l'esito dei tamponi eseguiti in questi giorni.

La preoccupazione serpeggia pure tra i parenti degli ospiti, che, come in tutte le strutture peraltro, non vedono i loro cari da tempo, se non per videochiamate o sono aggiornati dai sanitari della casa di riposo: nei giorni scorsi, dopo l'esplosione dei contagi, un ospite ha scelto di fare ritorno a casa, ma anche per qualche altro sarebbe stata fatta richiesta di dimissioni volontarie del proprio caro, anche se positivo, ritenendo che lo stesso possa essere meglio assistito a domicilio, seppure con le dovute cautele. Quello che appare evidente è che la struttura assistenziale sta vivendo un momento di seria difficoltà e molti interrogativi sembrano ancora non essere stati chiariti: perché si sia arrivati ad una percentuale così elevata di ospiti positivi, che supera l'80% delle persone degenti. E poi la cucina della Sereni Orizzonti che prepara i pasti anche per la Rsa ospedaliera di Conselve, gestita dalla stessa ditta udinese e dove la situazione al momento appare sotto controllo, così come il servizio lavanderia, sono del tutto autonomi rispetto alla struttura diventata un vero e proprio buco nero per il Covid-19? Anche il sindacato è sceso in campo e dopo un approccio morbido, intende puntare i piedi per cercare di capire cosa sta accadendo: «Siamo in costante contatto per comprendere le reali esigenze dei 16 lavoratori che si trovano all'interno della Rsa di Sereni Orizzonti, spiega Franco Maisto della Cisl Funzione Pubblica di Padova e Rovigo. Il rappresentante dei lavoratori evidenzia che «siamo in attesa di ricevere il progetto di riorganizzazione da parte di Sereni Orizzonti in modo da comprendere i contingenti di assistenza e i turni».

Nicola Benvenuti

