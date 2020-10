L'ALLARME

BOARA PISANI Chi abita a Boara non riesce a dormire sonni tranquilli negli ultimi tempi. I cittadini sono preoccupati dall'escalation di furti, tanto che le vittime hanno bussato alle porte del municipio, chiedendo più protezione.

Il Comune per tutta risposta, si sta attivando inserendo in programmazione per il prossimo anno, lo stanziamento di 100mila euro da investire in un sistema di videosorveglianza che andrebbe a rimpolpare quello già esistente, ma non ancora sufficiente.

L'ultima incursione dei topi d'appartamento è avvenuta qualche giorno fa ancora una volta nella frazione di Ca' Bianca dove un paio di settimane fa già un altro abitante era rimasto vittima di un furto mentre dormiva nella sua camera, tanto da pensare di essere stato sedato dai malviventi.

Il colpo è avvenuto in pieno giorno, proprio mentre D.G. e la moglie si erano assentati per un paio d'ore per delle commissioni. Al loro ritorno hanno trovato l'amara sorpresa: la porta forzata con un piede di porco e il piano terra messo a soqquadro, il tutto per rubare solo una collana d'oro. «Questa volta mi ha fatto più male afferma D. G. - Già i ladri erano entrati in casa a febbraio con lo stesso metodo, rovistando nelle camere da letto al piano superiore, ma ora è stata una visita mirata. Ho avuto il sentore che qualcuno dovesse finire un lavoro. Sono preoccupato e la sensazione di insicurezza che si ha dopo aver subito l'ennesimo furto in casa propria mi irrita. Ti cambia la vita aggiunge prima il cancello era sempre aperto, ci si fidava, ora invece è stato installato un sistema di allarme e la porta blindata».

È un sentimento comune tra i boaresi quello descritto dal compaesano ma con la speranza che, grazie ad un maggior controllo sia da parte delle autorità che dai mezzi tecnologici messi a disposizione dal Comune, possano fermare quest'ondata di furti, riportando la serenità nel paese.

Enrica Marchetto

