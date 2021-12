L'INDAGINE

PADOVA Durante il lockdown non sono cambiate le abitudini alimentari per otto residenti su dieci. Da un lato è aumentato il consumo di frutta e verdura, dall'altro tanti si sono rifugiati in dolci e alcol. La quarantena si è rivelata un'occasione per mangiare in famiglia, ma sulla tavola sono comparsi anche burro e cibi pronti.

Sono i risultati principali dello studio condotto dall'ateneo patavino sull'alimentazione e gli stili di vita degli abitanti del paese che ha per primo sperimentato il lockdown quale misura di contenimento della pandemia. Un gruppo di ricerca coordinato dal professor Paolo Spinella, direttore della Scuola di Specializzazione in Scienza dell'alimentazione dell'Università, ha svolto un'indagine su come sia cambiata la dieta nel periodo in cui la popolazione. «I primi risultati dimostrano una buona aderenza della popolazione alle linee guida di sana e corretta alimentazione spiega il professor Spinella alcuni risultati ci sorprendono, perché per certi versi è aumentata la predisposizione nei confronti della dieta mediterranea. Per il 56% degli intervistati cene e pranzi si sono rivelati momenti significativi e conviviali». Tra agosto e settembre 2020 alla popolazione di Vo' è stato inviato via posta un questionario anonimo su base volontaria, composto da 78 domande e rivolto alle persone con più di 18 anni. Su 2800 questionari spediti, ne sono stati restituiti circa 600. Si è chiesto di rispondere ad alcune domande che riguardano informazioni socio-sanitarie, abitudini alimentari prima del lockdown, modifiche di queste abitudini, e stili di vita prima, durante e dopo i mesi di chiusura.

Il 41% dei rispondenti ha un'età compresa tra i 56 e i 75 anni. «I cambiamenti nelle abitudini alimentari non sono stati moltissimi afferma la dottoressa Romina Valentini, del Dipartimento di Medicina ciò dimostra che dopo una certa età si tende a mantenere le abitudini indipendentemente dagli stimoli esterni. Sono comunque emerse delle differenze, sia in bene che in male. Per molti sono aumentati il consumo di alimenti sani, soprattutto per le fasce d'età giovani. C'è stato un aumento dei cosiddetti cibi di conforto, come i dolci, e una crescita del consumo di alcol, in particolare birra. C'è chi ha iniziato a utilizzare il burro al posto dell'olio d'oliva, probabilmente per preparazioni casalinghe che prima non c'era il tempo di mettere in atto».

