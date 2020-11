L'AGRICOLTORE

PIOMBINO DESE Una lunga vita trascorsa nei campi, impegnato nel duro lavoro della terra. Poi il Corinavirus e il tracollo. Il 23 novembre avrebbe compiuto 91 anni Antonio Trevisan, agricoltore in pensione, ennesima vittima del Covid-19. Aveva perso la moglie meno di un anno fa, ora lascia nel dolore i tre figli Tamara, Elisabetta e Flavio.

Antonio Trevisan ha vissuto tutta la sua vita nei campi. Era un agricoltore stimato, che ha sempre lavorato duro per non far mancare nulla alla sua famiglia. Le sue giornate si dividevano tra i campi e la sua casa. Ultimamente gli acciacchi legati all'età si facevano sentire, ma Antonio era perfettamente autosufficiente e quando poteva faceva ancora qualche lavoretto.

«I problemi sono cominciati l'altra settimana - racconta il genero e presidente della locale Pro loco Stefano Rainato - Mio suocero ha cominciato ad avvertire problemi respiratori. Mia moglie Tamara e gli altri figli hanno deciso di chiamare il 118. É stato ricoverato sabato a Camposampiero dove gli è stato riscontrato il Coronavirus. Di qui il trasferimento all'ospedale di Schiavonia dove purtroppo il suo cuore ha smesso di battere». Antonio Trevisan era una persona molto amata nella frazione di Torreselle dove viveva in via Zanganili al civico 18. Tanti sono stati i giovani che hanno imparato da lui il mestiere e i segreti della terra. Aveva una parola buona per tutti. Amava rimanere aggiornato sulla vita politica locale e nazionale. A tradirlo è stato il virus che ha trovato terreno fertile in un fisico debilitato dagli anni. Già oggi sarà possibile conoscere la data delle esequie. Alla famiglia del novantenne sono arrivate ieri le condoglianze del sindaco Cesare Mason che si è detto scosso per questa disgrazia che va a colpire una delle famiglie più conosciute di tutto il comune di Piombino Dese.

