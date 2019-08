CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AGGUATOTEOLO È arrivato come una furia fin quasi alla porta di casa della famiglia dove la figlia lavora come badante di un'anziana signora. Lei, guardando dalla finestra, ha visto arrivare il padre con quel fucile in mano. «Aiuto, mi vuole ammazzare» ha urlato al marito della sua assistita, che ha immediatamente chiamato il 112. La giovane, una 27enne dello Sri Lanka, ma da anni a Padova, è uscita nel giardino della villetta, tentando di fuggire, ma a quel punto il padre, 46enne, prendendo la mira con la carabina, ha esploso sei colpi...