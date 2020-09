(m.a.) Prosegue la caccia dei carabinieri all'accoltellatore del Pescarotto. Il tunisino di 29 anni, accusato di tentato omicidio, è in fuga dalle prime ore dell'alba di domenica. A seguito di un regolamento di conti legato allo spaccio, il nordafricano ha ferito con dodici fendenti un connazionale più anziano di lui di dieci anni. Il colpo più pericoloso è stato inferto alla gola. Gli uomini dell'Arma, coordinati dal sostituto procuratore Andrea Zito titolare delle indagini, stanno battendo una pista per assicurarlo al più presto alla giustizia. Lo straniero si sarebbe rifugiato all'interno di un casolare abbandonato, ma trovarlo non è facile perchè con sè non ha il telefono cellulare. Il latitante, senza fissa dimora e irregolare in Italia, era appena uscito dal carcere Due Palazzi il 27 di gennaio di quest'anno. Su di lui gravano diversi precedenti penali per spaccio e furto. Quando è scappato da via del Pescarotto, prima dell'arrivo della pattuglia dei carabinieri, si è portato il coltello con cui ha gravemente ferito il connazionale. L'azione violenta è stata immortalata da una telecamera della videosorveglianza. Inoltre alla scena era presente un testimone, anche lui un nordafricano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA