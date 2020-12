L'AGGIORNAMENTO

PADOVA Tredici positivi, 7 a Padova e 6 a Castelfranco, tra medici, infermieri e operatori. Fra i pazienti, invece, non ci sono contagiati, a parte due, intercettati però prima che entrassero all'ex Busonera, perché coloro che devono essere ricoverati vengono preventivamente sottoposti a tampone. All'Istituto Oncologico Veneto, infatti, l'emergenza Covid è sotto controllo, come hanno sottolineato ieri mattina sia il direttore generale Giorgio Roberti, che quello sanitario Giusi Bonavina, i quali hanno annunciato due novità in arrivo.

LE NOVITÁ

Lunedì entrerà in funzione il nuovo triage di accesso che, con le medesime regole, prende il posto delle tende collocate provvisoriamente all'esterno, mentre nei giorni successivi verrà attivata la camera calda, terminal per le ambulanze, per evitare che i malati trasportati patiscano il freddo, quando la lettiga esce dall'abitacolo. É prevista pure un'estensione dell'orario per accedere al nosocomio, con aperture dal lunedì al venerdì dalle 6,30 alle 20 (con i volontari presenti dalle 8 alle 13), e il sabato e la domenica dalle 7 alle 18. «Continua l'attività - ha ribadito Roberti - con misure di prevenzione a tutela dei pazienti. Importante, però, è che i malati in cura, e chi li accompagna, rispettino le prescrizioni».

Medici e infermieri dello Iov ogni 20 giorni effettuano lo screening anti Covid, ma se ci sono situazioni particolari, il tampone è previsto ogni 7. Gli operatori positivi si sono contagiati all'esterno della struttura, prevalentemente in ambito familiare. L'organizzazione interna, comunque, per ora riesce a far fronte alle assenze dovute alle quarantene.

Nel merito del corretto uso della mascherina è entrata poi Giusi Bonavina. «Ci sono delle regole a cui dobbiamo assoggettarci con senso di responsabilità, perché siamo ancora nel mezzo di una pandemia. L'obbligo di indossare la mascherina è indispensabile, ma quest'ultima deve coprire rigorosamente naso, bocca e mento, altrimenti non serve. E va utilizzata per un tempo limitato: per esempio, se è umida o bagnata, cosa che si verifica se parliamo, va sostituita perché, invece che una barriera di protezione, in queste condizioni si trasforma in un ricettacolo per virus e batteri. Io, tanto per capirci, fra mezz'ora la cambio proprio perché in questo momento sto dialogando. Fossi stata in silenzio nel mio studio, avrei potuto tenerla fino a 8 ore. Poi importante è lavare le mani frequentemente, mantenere tra persone una distanza di almeno un metro, ed evitare la permanenza nei luoghi ristretti, o dove c'è gente». «I pazienti - ha proseguito - spesso si lamentano perché al triage vengono obbligati a cambiare la mascherina se è sporca o troppo usata, senza rendersi conto che questo è un modo per proteggerli. Il nostro invito, poi, è quello di limitare gli accessi, effettuando le prenotazioni da casa».

LA TELEMEDICINA

La dottoressa Bonavina ha poi aggiunto che la telemedicina, cioè i controlli effettuati da remoto, sta sempre più prendendo piede, anche perché continua a persistere l'emergenza- Covid. «Attualmente - ha annotato - abbiamo oltre 500 malati che si avvalgono di tale opzione, avviata prima che scoppiasse la pandemia, e che garantisce comunque percorsi terapeutici di altissimo livello. Medico e paziente sono in stretto contatto via mail e al telefono, e i farmaci vengano recapitati a domicilio, con costi diretti e indiretti ridotti per chi usufruisce della prestazione che, per esempio, non deve affrontare viaggi se abita lontano, o chiedere permessi al lavoro. Chi ha la possibilità, quindi, evita di venire in presenza, senza perdere di vista lo specialista di riferimento e continuando a curarsi nel modo migliore».

Nicoletta Cozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA