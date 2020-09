L'ADDIO

PADOVA Era ormai in pensione, ma la polizia piange Argus, il cane poliziotto in servizio a Padova dal 2012, che è stato in missione anche al G8 di Taormina.

Era un bel pastore tedesco che era entrato a far parte della polizia nel novembre del 2012. Aveva lavorato fianco a fianco con il suo conduttore, l'assistente capo Fabio Ferrari, che alla fine della carriera del quattro-zampe, a gennaio di quest'anno, l'ha accolto nella sua casa. Ormai Argus era parte della sua famiglia e, una volta andato in pensione, ha concluso la sua esistenza come cane da compagnia, fino all'altro giorno, quando una terribile malattia se l'è portato via, con grande tristezza di tutti.

«Argus era un cane in servizio per garantire l'Ordine Pubblico, spesso e volentieri presente anche alle esibizioni con i bambini e alla Festa della Polizia - racconta il suo padrone, che ricorda con dolcezza gli otto anni di lavoro con lui - In pratica il suo scopo era quello di proteggerci durante le perquisizioni e schierarsi assieme ai colleghi del Reparto mobile in particolare negli stadi per evitare scontri».

Il cane proveniva da un allevamento specializzato: «La polizia di Stato si appoggia ad alcuni allevatori che, periodicamente, portano i loro esemplari più adatti all'attenzione del Centro Allevamento e Addestramento Cani della Polizia di Stato (Caacp). A quel punto gli esemplari ritenuti idonei, vengono addestrati per essere poi iniziati al lavoro fianco a fianco con gli agenti».

Argus aveva iniziato, appunto, nel novembre 2012: «È arrivato a Padova in quel periodo - ricorda Ferrari - e poi l'abbiamo addestrato a Nettuno nella scuola dei Cinofili. In tutto dunque ha lavorato otto anni. Dopodiché, quando anche per lui è arrivato il tempo della pensione, me lo sono portato a casa. D'altro canto c'era un rapporto di affetto che andava oltre a quello di lavoro. Era il mio cane».

Lo stesso trattamento che l'agente aveva riservato anche al suo predecessore. «Ogni giorno facevamo servizi particolari ed era particolarmente bravo e felice di esibirsi alle feste della polizia e per i bambini delle scuole assieme ai suoi colleghi anti-droga. Ha fatto una bella esistenza, ora mancherà a tutti noi».

