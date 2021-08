Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ADATTAMENTOPADOVA Personale per la sicurezza, steward, addetti alla misurazione della temperatura. E poi flaconi di gel, mascherine, posti a sede e ingressi a numero ridotto. Rendere sicuri gli eventi e i luoghi di aggregazione ha un forte peso per gli organizzatori, anche e soprattutto economico. Dal Parco della Musica a Le Staffe, dall'Anfiteatro del Venda ai Giardini dell'Arena, gli umori sono ovunque in biblico tra la soddisfazione nel...