Don Marino Ruggero, sacerdote padovano di 55 anni già discusso in passato per la sua partecipazione ad un provino del Grande Fratello e per le sue posizioni «sul problema dei rom» e a favore della legittima difesa, è stato sottoposto nei mesi scorsi a processo canonico.

Tutto viene a galla il 2

gennaio, quando il parroco si dimette lasciando San Lorenzo in accordo con il vescovo. «Nessuno mi ha motivato nulla» è la prima reazione pubblica di don Marino. Pronta la replica della Curia, che in una nota ufficiale parla di violazione «dell'obbligo del celibato» e di «comportamenti non conformi allo stato clericale».

A quel punto, il 12 gennaio, lo scandalo scoppia e don Marino reagisce senza ammettere né smentire la presunta relazione con una donna: «Non posso confessarmi coi giornalisti».

Nella stessa intervista, però, il prete rilancia: «Sono pronto a fare i nomi di preti pedofili, preti gay e preti che hanno messo incinta donne che poi hanno abortito e che guidano grosse parrocchie della Diocesi di Padova. Io ho le prove, loro su di me non ne hanno». Le prove però non arrivano, nemmeno quando a chiederle è la Procura. I mesi passano e si arriva al giudizio dei giorni scorsi. (g.pip.)

