L'ACCORDO

PADOVA Un bando per gestire il trasporto pubblico in città e provincia da qui a nove anni, vinto a febbraio. E poi tensioni fra Comune, Provincia e Busitalia che cercava, diciamo così, di ottimizzare il risultato con la scusa che il Covid aveva cambiato le carte in tavola e i termini di spesa non dovevano non essere più quelli. Ma il Covid invece costringerà a rivedere capacità e modalità del trasporto pubblico. Così ieri è stato finalmente firmato il contratto di servizio fra Busitalia Veneto - società controllata da Busitalia del Gruppo Fs Italiane, e di cui Aps Holding, posseduta dal Comune detiene il 21,1% delle quote - con la Provincia e il Comune. Sono previsti investimenti per 146 milioni di euro per il rinnovo di tutta la flotta bus e le nuove tecnologie.

La sigla è stata messa da Franco Viola, amministratore delegato di Busitalia Veneto, Marco Pettene, dirigente dell'Area tecnica - servizio trasporti e mobilità della Provincia e Carlo Andriolo, capo settore Mobilità del Comune. Il contratto viene dopo l'aggiudicazione della gara indetta dalla Provincia a fine 2017. La concessione ha un valore economico 353,4 milioni di euro e durata nove anni, prorogabili di ulteriori due, a decorrere dal settembre 2021, arrivando a 432 milioni. Busitalia Veneto sosterrà ingenti investimenti: è previsto l'acquisto di 515 nuovi autobus per un valore di 130 milioni di euro che andranno progressivamente a sostituire la flotta attuale a cui si aggiungono ulteriori 16 milioni di euro destinati alle tecnologie per il monitoraggio del servizio, l'infomobilità e il sistema di bigliettazione.

Oltre agli investimenti, concentrati nel primo anno della concessione, è previsto un aumento della produzione chilometrica del servizio rispetto all'attuale per oltre 24 milioni di chilometri annui, due terzi in provincia. Undici comuni hanno chiesto il potenziamento.

Per Franco Viola, ad di Busitalia Veneto «La prospettiva di un contratto di nove anni ci consente di affrontare importanti investimenti che sono necessari per garantire ai nostri cittadini un servizio di trasporto con elevati standard di qualità e concorrere alla sostenibilità del territorio in cui operiamo». Il denaro è il corrispettivo di quanto versa la Regione al sistema Padova per sostenere almeno il 65 per cento dei costi del trasporto pubblico. A questa cifra si deve aggiungere l'incasso dei biglietti che copre circa il 35% dei costi totali. Biglietto da 1,30 euro per la prima fascia quella del trasporto urbano; da 1,50 per la seconda fascia (i comuni contermini). Biglietti a fasce chilometriche per tutte le altre destinazioni.

Mauro Giacon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA