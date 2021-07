Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ACCORDOPADOVA Sarà un settembre scoppiettante per l'Università. Un'uscita di scena con il botto per il rettore Rizzuto e un'ingresso con il favore delle grandi opere per la professoressa Mapelli. Si sta concretizzando infatti uno dei pallini dell'attuale rettore, ovvero l'accordo con il Comune per la cessione in diritto di superficie dei terreni di via Corrado dove l'ateneo conta di ampliare il Cus costruendo un centro sportivo e di...