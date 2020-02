LA GIORNATA

PADOVA Nicolò ha sette anni, un grande quaderno in mano e quando arriva il corteo presidenziale si guarda attorno con gli occhi che brillano: «Vorrei farlo firmare dal presidente». La signora Zita, invece, di anni ne ha appena compiuti novanta. È arrivata da Brescia, ha le mani che tremano e i suoi occhi sono umidi di emozione: «Presidente, la ammiro tantissimo. Sant'Antonio preghi per lei». Sergio Mattarella la sente, si gira e la avvicina per stringerle la mano: «Grazie a lei, signora». Il bimbo e l'anziana: due generazioni distanti, ma la stessa soddisfazione di assistere alla visita padovana del capo di Stato. La prima scena è delle 13.25, sul sagrato del Santo. La seconda dieci minuti più tardi, all'interno della basilica. Sono due tra i tantissimi flash di una mattinata in cui Mattarella ha stretto decine e decine di mani, osservando con silenzio e stupore gioielli e luoghi-simbolo della città.

IN AEREO

Il volo di Stato del presidente atterra poco dopo le 10 a Venezia e il corteo si mette subito in moto per Padova: il programma è serrato e gli uomini del cerimoniale hanno curato i dettagli minuto per minuto. Ogni spostamento è cronometrato. Mentre il presidente viaggia in autostrada, la città è già vestita a festa. Una grande bandiera tricolore è appesa sulla facciata di Palazzo Moroni, mentre ogni luogo di passaggio è blindato da polizia, carabinieri e guardia di finanza. Il servizio di sicurezza messo in atto dal questore Fassari ha coinvolto 130 uomini tra cui gli esperti di anti-terrorismo delle Uopi e i tiratori scelti.

Alle 10.30, quando in via Tommaseo sbuca una macchina con sirene e lampeggianti, il sussulto è unanime: «Eccolo, è arrivato». No, è troppo presto. Ma in quella macchina c'è la seconda carica dello Stato: la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, in elegante soprabito nero, nella sua Padova non poteva ovviamente mancare. Scende dall'auto, raccoglie gli applausi ed entra nel grande padiglione 8 della Fiera.

L'ARRIVO

Sono le 10.55, invece, quando Sergio Mattarella arriva allo stesso parcheggio, scortato pure dalla Polstrada. Ad attenderlo ci sono il prefetto Franceschelli e il governatore Zaia, il sindaco Giordani e il presidente della Provincia Bui. L'ingresso in sala scatena un applauso scrosciante. I bambini agitano le bandierine mentre risuonano le note dell'inno nazionale: sono centinaia i volontari che cantano a squarciagola.

Cappotto nero, camicia bianca e cravatta blu, il presidente assiste agli interventi di sindaco e governatore. Poi prende la parola, ascoltato in un religioso silenzio che si interrompe solo per dar vita al secondo lungo applauso della sua mattinata padovana. Alle 11.50, mentre il presidente sta per concludere il proprio discorso, attorno al municipio ci sono già almeno duecento persone che diventeranno quattrocento nel giro di mezz'ora. A mezzogiorno in punto le campane della torre di Palazzo Moroni risuonano le note dell'inno di Mameli, alle 12.35 Mattarella arriva ed è un altro tripudio. Il terzo. La giunta al (quasi) completo, uscita in anticipo dalla Fiera, riesce a fargli una sorpresa accogliendolo dall'alto della scalinata. Mattarella alza la mano in segno di gratitudine, viene accompagnato a Palazzo della Ragione e continua a sorridere: «Ha visto che città calorosa, nonostante il freddo?» gli sussurra la presidente Casellati.

LE ULTIME TAPPE

La terza tappa, alle 12.55, è alla Cappella degli Scrovegni. Il presidente si muove con passo felpato, accompagnato dal sindaco e da un volontario del Fai, e parla con un filo di voce: «Ci ero già stato, ma ogni volta è una grande emozione». L'ultima tappa è la più intensa ed emozionante. Il corteo presidenziale arriva sul sagrato del Santo, il presidente saluta sorridente suor Massimiliana e i bimbi della scuola paritaria monsignor Liviero, poi entra in basilica dove gli viene riservato un cordone protettivo che gli permette di fermarsi quasi in solitudine davanti alla tomba di Sant'Antonio e alla Cappella di Padre Placido Cortese. Una donna lo chiama, lo avvicina e gli consegna una lettera riservata. Poi, commossa, si inginocchia a pregare.

Accanto al presidente, il rettore del Santo Oliviero Svanera e il delegato pontificio Fabio Dal Cin. «È stata una visita molto discreta e personale, da Capo di Stato ma anche da credente. Davanti alla cappella ha voluto fermarsi in silenzio - raccontano - ed è stato colpito dall'omaggio che gli abbiamo fatto: un quadro di Padre Placido, difensore degli oppressi, con Sant'Antonio. Ha voluto fare anche un piccolo fuoriprogramma, passando per il battistero per osservare la basilica in tutto il suo splendore». L'ultimo momento prima di salire di nuovo in auto e tornare al proprio aereo a Venezia. Con una promessa: «Tornerò qui».

