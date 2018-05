JESOLO Piuttosto riservato nei rapporti interpersonali. Ma con un tenore di vita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

JESOLOPiuttosto riservato nei rapporti interpersonali. Ma con un tenore di vita orientato verso il lusso, difficile da far passare inosservato. A partire dalla scelta dell'appartamento: un lussuoso alloggio all'ultimo piano delle torri Drago. È questa l'immagine del domicilio jesolano di Alberto Vazzoler, 59 anni, originario di San Donà, residente a Montecarlo ma da qualche tempo domiciliato tra Padova e Jesolo. Per quanto riguarda la città balneare non in un appartamento qualsiasi, ma in un attico nelle due torri di piazza Drago, tra i...