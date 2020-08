L'APPELLO

PADOVA Un appello al Rettore Rosario Rizzuto affinché anticipi la sessione di Laurea in Medicina e Chirurgia prevista il 22 settembre. Arriva dagli esponenti renziani di Italia Viva ed è, di fatto, una delle prime mosse padovane dall'avvio della campagna elettorale. Anticipare a prima del 16 settembre permetterebbe alla cinquantina di neolaureati di accedere alla Scuola di Specializzazione in Medicina, le cui iscrizioni scadono proprio il 16 settembre.

«Abbiamo inviato una richiesta al Rettore perché anticipi la sessione di Laurea fissata dal 22 settembre al 9 ottobre, una data che impedirà agli studenti in medicina della nostra università di potersi iscrivere alla Scuola di Specializzazione - ha spiegato Antonino Pipitone, esponente di Italia Viva - Il Decreto Ministeriale dice infatti che possano accedervi solo coloro che hanno conseguito la laurea magistrale entro il 16 settembre. Restando fissata la data delle sessioni di laurea prevista dall'Ateneo, i giovani neocolleghi, una cinquantina, per pochi giorni dovranno aspettare un anno per iscriversi». Pipitone ha sottolineato come altre università abbiano previsto sessioni di laurea in medicina e chirurgia prima del 16 settembre. Ad esempio Firenze ha deciso per il 7 settembre, Udine per il 10 e Perugia per il 14. «In questo modo molte università danno ai loro studenti la possibilità di partecipare al concorso per iscriversi alla Scuola di Specializzazione - ha chiuso Pipitone - per questo ci siamo rivolti al Rettore affinché valuti se esistono le condizioni per anticipare l'appello di Laurea prima del termine indicato dal Miur».

Italia Viva con il sostegno del Psi candida alla guida della Regione la senatrice vicentina Daniela Sbrollini. «Proprio in un momento di grande difficoltà economica e sociale, della crisi Covid noi possiamo essere l'unica risposta alternativa ad una Lega che governa da 25 anni e un'opposizione che è la solita da 25 anni - sono le parole della Brollini - Vogliamo essere quel progetto politico, quel laboratorio nazionale che possa aggregare chi in questi anni non si è riconosciuto in questi due schieramenti. Il presidente di questa regione, che non cito mai per nome, sta facendo una partita tutta sua all'interno di una lotta intestina tra le due leghe per una leadership nazionale nel 2023 quando in caso di vittoria del presidente, lascerà il Veneto perché ho capito che non è più interessato a questa regione».

Affermazioni che avevano fatto scattare la reazione del Pd che aveva considerato le parole di Sbrollini più un attacco al resto del centrosinistra più che una sfida al governatore uscente. Il programma di Italia Viva sarà incentrato «sulla famiglia e i valori che il Veneto da sempre rappresenta». Il Veneto infatti, per la candidata presidente, «è una regione che sta bene soprattutto grazie ai veneti stessi, agli imprenditori, ai cittadini allo spirito identitario che esprime e alla sua stessa forza. Il Veneto è una regione che funziona ma lo scopo è quello di migliorare la situazione con le ricette giuste ma è anche un laboratorio con un modello da esportare a livello nazionale».

