ISOLE FELICI

PADOVA Lo screening disposto dall'Ulss 6, con tamponi e test sierologici ad ospiti e lavoratori di tutte le case di riposo di città e provincia, ha consentito di individuare gli istituti risparmiati dall'epidemia. Il virus non ha fatto breccia in alcune strutture storiche del padovano. Nella Bassa ad esempio sono due le strutture, allo stato attuale, a non avere anziami affetti da Coronavirus: sono il Craup di Piove di Sacco e la casa di riposo Monsignor Beggiato di Conselve.

Al Centro Residenziale Umberto I i tamponi sono stati effettuati sia sugli ospiti che su tutto il personale. A declinare i numeri è il presidente Bruno Coccato: «Nella casa soggiorno di via Botta 170 gli ospiti e 129 i collaboratori verificati, nella sede di via San Rocco 135 ospiti e 132 operatori. Nella Rsa di Stra, nel veneziano, i tamponi sono stati effettuati a 75 ospiti e a 69 collaboratori». Coccato aggiunge che «in questi giorni sono state effettuate due ispezioni dei Nas, mentre qualche giorno prima anche lo Spisal ha compiuto controlli, tutti superati positivamente». Alla Beggiato nessun caso di infezione. «I tamponi sono stati eseguiti su 76 dipendenti, mentre su tutti i 113 ospiti abbiamo svolto i test sierologici, in entrambi i casi negativi», spiega Walter Meneghesso, consigliere di amministrazione.

NELL'ALTA

Nel Cittadellese, su sei centri anziani, cinque sono Covid free. Essenziale è stata la chiusura al pubblico già dal 22 febbraio scorso. Il Centro di Villa Imperiale, nella storica dimora di Galliera Veneta, attualmente accoglie 85 anziani sui 90 posti disponibili. L'età media è di 85 anni. Gli addetti sono 75. La prova tampone è stata effettuata su tutti gli operatori e sui soli anziani sintomatici o sospetti, il cui esito è risultato negativo per tutti. A tutti gli 85 ospiti sono inoltre stati effettuati i test sierologici, tutti negativi. A Carmignano di Brenta, nel centro residenziale Giovanni Botton, della Fondazione Opera Immacolata Concezione, gli ospiti sono 115 su 120 posti. Sono stati effettuati test rapidi e poi, per i pochissimi sintomatici, i tamponi. Hanno dato esito negativo. Nessuno dei 115 è contagiato. Anche in tre delle quattro strutture del Centro residenziale anziani di Cittadella nessun contagio degli ospiti. Nella struttura di Borgo Bassano (76 ospiti), sono stati fatti 144 tamponi ed oggi se ne ripeteranno altrettanti. A Campo San Martino, a Villa Breda (51 residenti), 101 i tamponi esaminati ed anche qui tutti negativi. Infine nel centro Camerini a Piazzola sul Brenta con 110 persone, i tamponi sono stati 185 con zero positività.

Nessun problema neppure alla casa di riposo Don Orione a Trebaseleghe: tutti negativi i tamponi ai quali sono stati sottoposti i 145 ospiti e i 130 dipendenti dell'ente. Per il direttore del centro, don Bruno Libralesso, due sono le ragioni dell'assenza del virus nella casa di riposo: «Ha pagato l'autocertificazione di buona condotta sottoscritta dai nostri 130 dipendenti - sostiene - i nostri operatori sono stati obbligati a tenere nella vita privata, fuori dai turni di servizio, uno stile assolutamente controllato. Inoltre la scorsa estate abbiamo cambiato tutti i macchinari del riciclo dell'aria. Sono stati installati in tutte le stanze del centro impianti che riciclano continuamente aria ionizzata, estremamente disinfettante».

Epidemia lontana anche dalla casa di riposo di via Roma a Noventa dove al momento non si registrano casi di operatori e ospiti positivi al Covid-19. Negli ultimi giorni tutti gli anziani, in tutto 93, sono stati sottoposti a test sierologici che hanno dato esito negativo. Sono stati invece sottoposti a tampone tutti gli operatori sanitari che ruotano all'interno della struttura, compreso lo staff dirigenziale, per un totale di 65 unità. Tutti sono risultati negativi. Gli esami verranno ripetuti prossimamente al fine di garantire la totale sicurezza degli ospiti. «La vita dentro la casa di riposo - ha detto il presidente Denis Cacciatori - prosegue regolarmente. Stiamo facendo di tutto per tenere gli anziani il più possibile sereni ed impegnati, garantendo attività che permettano loro di trascorrere le giornate in tutta tranquillità».

N.B.-M.C.-L.Ma.-C.Arc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA