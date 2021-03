La chiusura dell'Isola Memmia viene prorogata fino a dopo Pasqua. Nonostante la zona arancione in vigore fino a domani e il rosso che scatterà da lunedì, il Comune non rinuncia a mettere in sicurezza una delle aree del centro storico più a rischio. Ieri il sindaco Sergio Giordani ha firmato un'ordinanza ad hoc con cui si decreta che fino al giorno lunedì 5 aprile compreso (Pasquetta) sarà vietato l'accesso e lo stazionamento di persone nell'area dell'Isola Memmia nelle sole giornate di sabato e domenica e proprio nel giorno di Pasquetta, dalle 14 alle 22. Su tutto il territorio comunale sarà vietato fumare nei pressi delle fermate del trasporto pubblico locale e nelle aree limitrofe agli istituti scolastici di ogni ordine e grado. In tutto il territorio comunale sarà anche obbligatorio il distanziamento interpersonale di almeno tre metri, in via continuativa, tra il fumatore e ogni altra persona presente, fatti salvi plateatici e aree di somministrazione dei pubblici esercizi dove trova applicazione il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Oggi e domani, intanto, scatteranno i provvedimenti anti assembramento adottati negli scorsi fine settimana. Nonostante la zona arancione, infatti, nel pomeriggio sarà istituito il senso unico tra via Roma e in via Umberto I. Per prevenire assembramenti il Comune schiererà anche 25 agenti della Polizia locale che saranno affiancati dalla Protezione civile.

Al.Rod.

