Isabella fu uccisa tre anni fa, il suo corpo mai ritrovato

Isabella Noventa viene uccisa e fatta sparire nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016 tra le 23.12 e mezzanotte e 56 minuti. Quella sera era uscita a mangiare una pizza con il fidanzato dell'epoca, Freddy Sorgato. I due avevano cenato alla pizzeria Est Est Est di Lion di Albignasego e poi erano andati a casa sua, in via Sabbioni a Noventa. Ma dopo quella cena Isabella viene inghiottita nel nulla. Restano solo le immagini di una telecamera di sicurezza di piazza dei Signori che immortalano una donna con un giubbino bianco aggirarsi per le...