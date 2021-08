Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL GESTOPADOVA Un'eccellenza in campo medico, ma anche nell'ambito della solidarietà. «Le ferie d'agosto? Sono altruiste», raccontano con orgoglio i vertici dello Iov (Istituto oncologico Veneto) dove cinque dipendenti tra infermieri, operatori socio-sanitari e tecnici hanno donato 81 giorni di ferie non godute a colleghi bisognosi di tempo per accudire figli minori malati. Complessivamente oltre due mesi e mezzo, pari a 561 ore. E altri...