LA PROCEDURA

PADOVA La prima a farsi inoculare il contenuto della fialetta sarà Giusi Bonavina, direttore sanitario. E a seguire provvederà lei stessa a somministrare le altre 19 dosi a medici, infermieri e operatori sanitari che prestano servizio sia a Padova, che a Castelfranco.

Questa mattina, infatti, anche nella sede dello Iov all'ex Busonera di via Gattamelata saranno effettuate le prime 20 vaccinazioni anti Covid su base volontaria, sulla scorta dei consensi espressi nel corso di un'indagine conoscitiva. Ma a stretto giro la possibilità verrà offerta al resto del personale più esposto al rischio del contagio: nei prossimi giorni dalla Regione arriveranno all'Istituto Oncologico Veneto ulteriori quantitativi di vaccino destinati in primis agli operatori sanitari e successivamente ai soggetti che si stanno sottoponendo alle terapie contro il cancro.

Dall'inizio della pandemia 35 dipendenti che prestano servizio a Padova, e 20 in organico a Castelfranco, sono risultati positivi ai tamponi che vengono effettuati a scadenze regolari.

«Credo fortemente nella validità delle campagne vaccinali - ha sottolineato la stessa Bonavina - che hanno cambiato la storia della Medicina. Penso al vaiolo, o alla poliomielite, ormai completamente debellati. E ogni anno i vaccini salvano nel mondo due milioni e mezzo di vite. Fondamentale, quindi, è adesso prenda piede anche quello contro il Covid. Io non ho dubbi sulla sua efficacia e per prima me lo farò inoculare. Poi lo inietterò agli altri, come faccio da sempre allo Iov, dando il via alla nostra campagna vaccinale che procederà a scadenze ravvicinate, partendo dal personale sanitario, per arrivare poi ai malati che sono in cura da noi». «È indispensabile - ha detto ancora il direttore sanitario - cosi come rimangono imprescindibili per contenere l'infezione le altre misure che non mi stanco di raccomandare a tutti, cioè l'utilizzo della mascherina all'esterno e anche nei luoghi chiusi, la disinfezione frequente delle mani e il rispetto del distanziamento interpersonale. Lo ripeto perché mi sta a cuore il benessere dei pazienti e del personale».

Intanto sta facendo registrare un incremento progressivo il servizio di telemedicina introdotto allo Iov durante il primo lockdown: allora erano stati poco meno di 200 i malati oncologici che avevano sfruttato la possibilità di essere controllati da remoto, mentre ora sono più di 600 quelli che contattano via mail, o telefonicamente, gli specialisti di riferimento, a cui inviano i referti degli esami di controllo e dai quali ricevono poi indicazioni terapeutiche e a domicilio i farmaci anti tumorali. Nei casi in cui si renda necessaria, però, resta valida la possibilità della visita in presenza. Infine, la dottoressa Bonavina ha garantito che durante le festività l'attività di diagnosi e cura allo Iov non subirà rallentamenti.

Nicoletta Cozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA