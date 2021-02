LA PROMOZIONE

PADOVA «Sono molto contenta di questa nomina di cui ringrazio il presidente della Regione: la vivo come una bellissima sfida perché lo Iov ha una valenza sia scientifica che assistenziale, oltre ad essere l'istituzione che nel Veneto coordina la rete oncologica». Patrizia Benini, trentina di Arco, medico specialista in Neurologia, in Igiene e Medicina preventiva epidemiologia e Sanità pubblica, da lunedì sarà il nuovo direttore generale dell'Istituto oncologico veneto. Laureatasi all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, una lunga carriera come direttore sanitario prima dell'Azienda ospedaliera poi dell'Ulss 10 Veneto Orientale, dell'Ulss 16 e in questi ultimi anni dell'unificata Ulss 6 Euganea, la dottoressa Benini subentra al collega Giorgio Roberti. Inquadrato come Irccs, ovvero Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, lo Iov è specificamente destinato alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura dei tumori e alla ricerca sul cancro.

«È il punto arrivo di una carriera che è nata in un policlinico universitario perché mi sono laureata a Roma e ho iniziato a lavorare al Gemelli, poi è proseguita all'interno di varie Ulss del Veneto, l'Azienda ospedaliera di Padova e, negli ultimi cinque anni, l'Ulss Euganea. Questo mi ha permesso di confrontarmi - continua il Dg Benini - con professionalità di estrazione universitaria, l'ultimo anno è stato ovviamente molto pesante per tutti per via del Covid-19 ma credo abbia anche tirato fuori, se così si può dire, il meglio delle squadre perchè le battaglie non le vincono mai i singoli ma le squadre».

Voluto dalla Regione nel 2005, lo Iov si è affermato come centro di ricerca sanitaria e ospedale di alta specializzazione di rilievo nazionale e internazionale. È riconosciuto dal ministero della Salute come Irccs e dalla Organization of European Cancer Institutes come Comprehensive Cancer Centre, oltre ad essere membro di Alleanza Contro il Cancro, la più grande organizzazione italiana di ricerca oncologica clinica e traslazionale. La ricerca scientifica integrata all'assistenza è la caratteristica che differenzia in maniera sostanziale lo Iov dalle aziende sanitarie prive della qualifica di Irccs. E proprio l'integrazione di ricerca e assistenza garantisce l'erogazione di prestazioni di diagnosi e cura secondo standard di eccellenza, sia in regime di ricovero ordinario, di day hospital e di day surgery sia in regime ambulatoriale. Nel fornire tali prestazioni lo Iov gestisce e segue percorsi diagnostici terapeutici assistenziali all'avanguardia, secondo standard riconosciuti a livello europeo e indicati dalle disposizioni regionali, basati su un approccio multidisciplinare alla patologia.

«Sono sempre stata convinta - continua Patrizia Benini - che solo insieme si possano portare a casa buoni risultati: il mio grazie va a tutti i professionisti che durante la mia carriera hanno reso possibile la mia crescita, l'approfondimento delle competenze e quindi l'approdo alla dirigenza. Non ultima, perché sarebbe la prima, ringrazio la mia famiglia: io sono figlia di operai che mi hanno permesso di studiare, supportandomi e consentendomi di fare alcune scelte professionali. Questo risultato lo dedico ai miei genitori, che hanno 95 e 92 anni, e alle mie sorelle».

F.Capp.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA