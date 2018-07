«Io venni attaccato, Giordani no»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAPADOVA «Perché la Difesa del popolo non ha attaccato Giordani quando la sua giunta ha sostenuto il Padova pride?».Ad andare all'attacco è l'ex sindaco leghista Massimo Bitonci che, di fatto, mette sotto accusa la Chiesa padovana. «Quando ero sindaco di Padova fui attaccato pesantemente, e senza ragione, dalla Difesa del Popolo - scrive su facebook il sottosegretario all'Economia - Uno come me avrà tanti difetti, lo ammetto, ma ho sempre lavorato solo e sempre per la gente e le nostre famiglie in difficoltà. A Padova,...