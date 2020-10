LA TESTIMONIANZA

PADOVA La sua avventura all'estero è iniziata dieci anni fa, quando ha deciso di lasciare il dottorato a Bologna per andare a studiare in Galles. «Sono rimasto cinque anni ed è stata una bellissima esperienza racconta Nicolò D'Alconzo, padovano di 35 anni Mentre studiavo ho svolto diversi lavoretti come il bibliotecario o il docente di corsi serali e universitari. Sono stato davvero bene e a posteriori credo di aver fatto la scelta giusta a lasciare Bologna e partire per il Galles».

D'Alconzo è un allievo del Bo, laureatosi in Lettere classiche in triennale e magistrale nella sua città. Dopo di che non si è fermato un attimo, si è subito buttato nuovamente sui libri vincendo una borsa di dottorato presso l'Ateneo di Bologna.

Un percorso che non ha concluso perché nel frattempo si è presentata una proposta di studio in Galles. E ha deciso di afferrarla al volo. «Dopo il Galles mi sono spostato a Exeter, in Inghilterra, dove ho lavorato come lecturer (una figura del mondo accademico che si colloca un gradino più sotto del docente universitario e che richiede il titolo di dottorato, ndr), insegnavo all'università continua Ci sono rimasto quattro anni, un altro periodo molto soddisfacente. Sia in Galles che in Inghilterra mi sono subito inserito, non ho avuto alcun problema e il lavoro mi dava grandi soddisfazioni».

E poi l'ultimo viaggio, almeno per ora, verso Gand, in Belgio. Una cittadina che gli ricorda molto Padova dove ha vinto una borsa come assegnista di ricerca all'università. «Ha un bel centro storico, raccolto, con palazzi antichi e diversi canali che ricordano la zona delle Riviere. È simile a Padova e questo mi piace molto, mi sembrava quasi di essere a casa nei primi tempi, quando ancora il coronavirus non era entrato nelle nostre vite, obbligandoci a restare in casa e a lavorare in smart working dice D'Alconzo Torno spesso nella mia città natale, quindi è quasi come se non me ne fossi mai andato. Ora il periodo è un po' particolare, ho avuto poco tempo per godermi Gand e il mio lavoro lo posso fare tranquillamente da casa. Se non ci fosse stato il Covid mi sarebbe piaciuto conoscerla meglio».

Di tornare stabilmente ancora non ci pensa, quel che sarà sarà. Intanto continua a far visita a famiglia e amici diverse volte l'anno, macinando chilometri di volo. Ma alcuni elementi che riguardano il mondo del lavoro probabilmente lo tratterranno all'estero ancora un po'. «È stato relativamente facile inserirmi nel mondo accademico inglese, mentre in Italia mi è sempre parso molto difficile. Lo dico dal basso, in Italia non ho mai lavorato, ma quando ero studente ricordo che trovavo tutto molto complicato. Invece sia in Galles sia in Inghilterra non ho avuto difficoltà, ho lavorato sodo e sono riuscito a fare ciò che amo. Non è mai facile, questo sicuramente, però non è impossibile».

