IL RITRATTO

PADOVA Racconta di non sentirsi la grande organizzatrice della rivolta e spiega che in realtà sta «solamente dando una mano». Ma se il cuore pulsante della protesta dei baristi è il gruppo Telegram Io apro Padova, non c'è dubbio che negli ultimi giorni a dettare il ritmo sia stata proprio lei. Marzia Terzi, 40 anni, è la donna che invita alla mobilitazione, condivide i consigli degli avvocati e manda lunghi messaggi vocali per dare spiegazioni a tutti. Dice di essere «una dipendente di un'azienda privata» ma assicura di «avere a cuore il futuro della nazione, dei miei amici con locali e del futuro con mio figlio». Annunciando il suo incontro con il questore, aggiunge: «Combatto e mi metto in prima linea nonostante il mio stipendio sicuro».

Marzia Terzi non spunta fuori dal nulla. Nota per la sua vicinanza agli ambienti dell'estrema destra padovana e leader del movimento di ribellione Agiamo adesso, era già in piazza a scaldare gli altri manifestanti lo scorso 4 maggio. Da mesi pubblica sui social posizioni critiche sui vaccini e sull'uso obbligatorio delle mascherine. «Vaccini, scuole chiuse, zone rosse: non ne possiamo più» è il suo ultimo messaggio in una pagina Facebook in cui passa dal citare De André («Dal letame nascono i fior») a urlare la propria rabbia contro «il pensiero unico, primo passo per una perfetta dittatura». La contattiamo tramite il gruppo Telegram.

Marzia, quanti potreste essere domani?

«Io non gestisco un locale, io sto solo dando una mano per l'organizzazione. Ci sono esercenti che aderiscono ma non compaiono nella lista».

Potrebbero essere almeno una decina?

«Ho la speranza siano molti di più».

Avete un avvocato di riferimento per la provincia di Padova?

«Datemi il numero, quando l'avvocato ha tempo vi chiama».

Poi però c'è il dietrofront.

«L'avvocato non rilascia interviste».

E non vuole nemmeno dire come si chiama?

«C'è un team di avvocati, trovate tutto in rete o tra le cose condivise».

Sì, ma nessuno di quegli avvocati è veneto. Avete un riferimento padovano?

«Ripeto, non rilasciamo dichiarazioni».

G.Pip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA