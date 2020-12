LA CRONACA

PADOVA Legata e imbavagliata mentre due rapinatori rovistavano nelle stanze e prendevano a martellate la cassaforte. Ma proprio quei colpi insoliti uniti all'abbaiare dei cani hanno permesso di mettere fine all'incubo durato oltre un'ora in cui venerdì sera è piombata Gigliola Ferrarato, 65enne di Baone. I vicini, preoccupati da tutto quel fracasso si sono affacciati, mettendo in fuga i due malviventi e il terzo complice, che faceva da palo. La banda si è dileguata con un bottino da 5mila euro in contanti.

LA TESTIMONIANZA

«Non mi hanno picchiata, erano calmi» ha raccontato la vittima a un'altra abitante di via Villa Rita, una zona residenziale alle pendici del Monte Cero, tra Este e il centro di Baone. «Non ci sono ferite visibili, ma quelle morali e psicologiche sì» afferma il marito Giampaolo Rinaldo, 68 anni, ancora scosso per l'accaduto.

L'assalto alla villetta è scattato verso le 20: a quell'ora la donna era da sola in casa. Stava preparando la cena in attesa che il marito rincasasse. Aveva aperto una finestra della cucina per far uscire l'odore del cibo. Ma proprio da quel pertugio hanno fatto irruzione due uomini a volto coperto, con l'intenzione di svaligiare l'abitazione, armati di arnesi da scasso. Per agire indisturbati hanno immobilizzato la vittima sul divano. In pochi istanti la donna si è ritrovata con polsi e caviglie legati con il nastro adesivo. Una terza striscia scotch era ben premuta sulla bocca per impedirle di urlare. Un rapinatore la teneva d'occhio mentre l'altro rovesciava armadi e cassetti alla ricerca di contanti e oggetti preziosi. Poi si sono dati il cambio. Dal giardino, Primo il cagnolino meticcio abbaiava furiosamente: aveva fiutato una presenza non gradita e stava cercando di lanciare l'allarme, seguito a ruota dal cane dei confinanti. Quando i rapinatori hanno scovato la cassaforte a muro hanno chiesto la chiave con insistenza alla padrona di casa. «Non ce l'ho e comunque dentro non c'è niente». Parole a cui non hanno creduto, anzi, martello alla mano i criminali hanno iniziato a sferrare colpi contro il forziere, convinti di trovare chissà quali tesori.

L'ALLARME

Fuori i cani continuavano ad abbaiare e quando alla loro voce si è sovrapposto quell'insolito martellare, i vicini hanno iniziato a insospettirsi, tanto da affacciarsi per capire cosa stesse accadendo. Un intervento provvidenziale che ha costretto alla fuga prima il palo che sorvegliava la strada, poi gli altri due malviventi, fuggiti dalla stessa finestra da cui erano entrati. Scavalcata la recinzione, hanno fatto perdere le proprie tracce, scappando a piedi attraverso i campi retrostanti per poi raggiungere probabilmente l'auto nascosta nei paraggi. Erano riusciti ad arraffare 5mila euro in contanti. Il primo a soccorrere la malcapitata è stato il vicino di casa.

TERRORE

«Mia moglie è riuscita piano piano a raggiungere la porta e ad aprirla, poi il vicino l'ha aiutata a liberarsi racconta il marito, titolare di una catena di macellerie . Ero per strada quando mi ha avvertito. Sono tornato verso le 21».

Nel frattempo in via Villa Rita sono arrivati anche i carabinieri di Boara Pisani insieme ai colleghi del Norm di Este. Nonostante lo choc, la vittima ha rifiutato gli accertamenti medici dicendo di non essere stata maltrattata. Ai militari ha riferito che i rapinatori avevano un accento straniero e avevano la carnagione bianca. Le indagini procedono a ritmo serrato: l'Arma atestina sta acquisendo quanti più indizi ed elementi possibili per smascherare gli autori della rapina con sequestro di persona costata un'ora di terrore alla malcapitata.

Maria Elena Pattaro

