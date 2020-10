LA TESTIMONIANZA

PADOVA Il Covid a marzo lo ha visto in faccia. Nei giorni in cui era ricoverato agli Infettivi, con l'incertezza sull'evoluzione della malattia, sconosciuta allora, e imprevedibile tuttora. Era positivo, come la figlia, e con un pensiero fisso: che quel virus maledetto non mettesse a repentaglio la vita dei familiari. Oggi Luca Rossetto, medico condotto di Vo, è guarito, ma l'esperienza, da sanitario e da paziente, lo induce a fare un'analisi precisa sulla situazione attuale.

Dottor Rossetto, partiamo dall'inizio. Lei il Coronavirus l'ha preso

«Sì. Sono stato in ospedale e in quel periodo ho sentito dentro di me una componente emotiva di grandissima preoccupazione. Stavo male, ma le sofferenze maggiori erano dovute al fatto che temevo per la famiglia: mia figlia, medico pure lei, era positiva, mentre moglie e secondogenito no. Ogni pensiero era per loro, con un carico di angoscia spaventoso».

E quando è uscito com'è andata?

«Durante l'isolamento si perde la percezione di tutto. Ma a riportarmi alla realtà ci ha pensato il collega che mi ha dimesso, dicendomi: a lei è andata bene, perché stanotte abbiamo portato in rianimazione un ragazzo di 25 anni ed è grave. La notizia mi ha colpito moltissimo. E dopo lo shock mi sono trovato alle prese con i problemi riguardanti i miei assistiti che erano stati contagiati».

Che cosa ricorda della pandemia?

«Mi viene in mente un paziente rimasto tre mesi in ospedale. E non è stato il solo ad avere una degenza lunghissima, con sofferenze pesanti. Alcuni, ancora oggi, devono girare con la bombola d'ossigeno, perchè il Covid può lasciare conseguenze per i polmoni e per altri organi. Le descrizioni più drammatiche, però, arrivavano da chi usciva dalla rianimazione. Una condizione spaventosa, in isolamento e con la ventilazione assistita, concentrati ogni secondo su quel tubo infilato nelle vie aeree che consente di respirare. Una situazione tremenda, come il fatto di essere soli e consapevoli di poter morire. Paura e solitudine, un binomio drammatico. Ricordo poi il caso di un mio assistito che in terapia intensiva è migliorato quando ha sentito la voce dei parenti. E lo stesso stato d'animo, di dolore e di impotenza, attanaglia chi è fuori, cioè i familiari che non vedono più i congiunti ricoverati in isolamento».

Oggi c'è però chi nega tutto ciò.

«Inconcepibile, di fronte a un milione di morti. Certo, io ho la massima comprensione per le categorie toccate pesantemente dal punto di vista economico, ma non si può negare l'evidenza. E chi lo fa è perché non è mai stato toccato dalla sofferenza. E purtroppo i messaggi emotivamente negativi prendono più forza. Solo chi non ha visto i morti, può pensare a una lettura diversa dei fatti, ma inesistente. Il virus c'è, è tornato: nella mia condotta, per esempio, dopo mesi in cui non ci sono stati casi, nell'ultima settimana ne sono emersi 4. Ogni giorno arrivano almeno 15 chiamate da cittadini che sono stati a contatto con positivi, o che hanno sintomi che possono far pensare al Coivid. Per ora non situazioni gravi, ma che vanno gestite con attenzione e buonsenso».

Cosa fate?

«Ascoltiamo e diamo consigli, consapevoli che il virus è presente, come dimostrano gli esiti dei tamponi. Ripetiamo alla noia la necessità di osservare il distanziamento e di indossare la mascherina. Mi piace il mio lavoro e sono contento di combattere la battaglia contro il Cobid. E mi piacerebbe far parlare chi nega l'evidenza con chi invece è stato in isolamento, e intubato, in rianimazione».

Nicoletta Cozza

